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TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde Yeni Üretim Panosu Dualarla Açıldı

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, yeni açılan Yarı Mekanize Ayak Üretim Panosu için dualar edildi. Törene TTK Genel Müdürü ve diğer yetkililer katıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, 11 Eylül 2024 tarihinde 08: 00-16: 00 vardiyası öncesi 3. Kartiye'de yeni açılan Yarı Mekanize Ayak Üretim Panosu için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcıları Fazlı Uncu ve Ercan Gebeş, Kozlu Müessese Müdürü Yusuf Aydın, Müessese Müdür Yardımcısı Kadir Dalkılıç, İşletme Müdürü Osman Soylu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı ve şube yönetimi, müessese ve işletme yöneticileri, nezaretçiler ve maden işçileri katıldı.

Törende, yeni yarı mekanize üretim panosunda kazasız çalışmalar ve üretim dileğiyle kurban kesimi gerçekleştirildi. Maden işçileri, törenin ardından maden ocağına inerek mesailerine başladı.

GMİS Yönetimi törenin ardından nezaretçilerle bir araya geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Ekonomi Güncel Yerel Maden Kozlu

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