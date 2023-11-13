TSKGV'YE anlamlı bağış

Nevşehir'de yaşayan 60 yaşındaki Metin Sertkaya, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yüklü miktarda para bağışında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla 1987 yılında kurulan ve savunma sanayisinin gelişmesinde büyük katkıları olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) 100 bin TL bağışta bulunan Metin Sertkaya'ya, vakıf tarafından hazırlanan Altın Madalya ve Berat Belgesi'ni, TSKGV Nevşehir FTK Fahri Başkanı Nevşehir Valisi Ali Fidan takdim etti. Vali Fidan, vakfın en önemli görevlerinden birinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünü arttırmak, milletle gönül bağı kurmak, vatandaşlarımızın desteğini almak olduğunu ifade etti. Fidan; "Vakıf eliyle gerçekleştirilen faaliyetler çok önemli. Aziz Milletimiz her dönemde Vakfımıza katkı sağlamak maksadıyla bağışlarda bulunmaktadır. Halkımızın bağışlarıyla ordumuz ve savunma sanayimiz güçlenmektedir. Bu alanda da devlet-millet bütünleşmesini görmek bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Bu vesile ile her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda gece demeden gündüz demeden, kar demeden kış demeden mücadele veren bütün güvenlik güçlerimize; ordumuza, jandarmamıza, emniyetimize minnettarız. Ayrıca bağışta bulunan Metin Sertkaya'ya destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR