ABD Başkanı Trump'tan Meksika'ya su anlaşması uyarısı: "Yeterli su serbest bırakılmazsa, yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın su anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, suyun serbest bırakılmaması durumunda gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, Meksika'nın borçlu olduğu suyun bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın iki ülke arasındaki su anlaşmasını ihlal ettiğini ve ülkesinin ihtiyaç duyduğu miktarda suyu serbest bırakmadığını belirterek, "Söz konusu su derhal serbest bırakılmadığı takdirde Meksika'ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanmasını öngören belgeleri onayladım" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki su anlaşması üzerinden Meksika'yı hedef aldı. Meksika'nın ABD ile olan kapsamlı su anlaşmasını ihlal ettiğini iddia eden Trump, "Bu ihlal güzel Teksas'ın ürünlerini ve hayvancılığımızı ciddi şekilde zarara uğratıyor. Meksika, son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD'ye 800 bin akre-fit'ten fazla su borçlu. ABD'nin, 31 Aralık'tan önce Meksika'nın 200 bin akre-fit suyu serbest bırakmasına ihtiyacı var; geri kalanı da çok geçmeden sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı. Meksika'nın şu ana dek ABD'nin bu konudaki çağrılarını yanıtsız bıraktığını ve bu nedenle Amerikalı çiftçilerin mağdur olduğunu vurgulayan Trump,"Söz konusu su derhal serbest bırakılmadığı takdirde Meksika'ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanmasını öngören belgeleri onayladım. Meksika suyu ne kadar geç salarsa, çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görüyor. Meksika'nın bu sorunu hemen çözme yükümlülüğü vardır" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
