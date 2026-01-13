Haberler

Trump'tan İran ile iş yapan ülkelere yaptırım kararı: "Yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak"

Trump'tan İran ile iş yapan ülkelere yaptırım kararı: 'Yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak'
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini duyurdu. Bu karar, kitlesel protesto gösterilerinin sürdüğü İran'a yönelik bir yaptırım olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, kitlesel protesto gösterilerinin 28 Aralık'tan bu yana sürdüğü İran'la ilgili yaptırım kararı geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir açıklama yapan Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere gümrük vergisi uygulanacağını duyurarak, "Derhal yürürlüğe girmek üzere, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödemekle yükümlü olacaktır" açıklamasında bulundu. Trump, bu kararın "nihai" ve "kesin" olduğunu vurguladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
