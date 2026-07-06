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Trakya'da enerji altyapısını güçlendirecek dijital dönüşüm hamlesi

Trakya'da enerji altyapısını güçlendirecek dijital dönüşüm hamlesi
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TREDAŞ, Akıllı Sayaç Veri Yönetim Sistemi ile Trakya genelinde elektrik şebekesini uzaktan izleyerek arıza yönetimini hızlandırmayı ve enerji kalitesini anlık takip etmeyi hedefliyor. 5 yılda 500 bin akıllı sayaç devreye alınacak.

TREDAŞ, devreye aldığı Akıllı Sayaç Veri Yönetim Sistemi ile Trakya genelinde elektrik şebekesini uzaktan izleyerek arıza yönetimini hızlandırmayı ve enerji kalitesini anlık takip etmeyi hedefliyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürütülen Milli Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılması (MASS) Projesi kapsamında Akıllı Sayaç Veri Yönetim Sistemini devreye aldı. Yeni sistem sayesinde akıllı sayaçlardan elde edilen veriler uzaktan okunabilecek, gelişmiş analiz altyapısıyla işlenerek elektrik şebekesinin daha etkin yönetilmesi sağlanacak.

Proje kapsamında önümüzdeki beş yıl içerisinde yaklaşık 500 bin elektronik sayaç, haberleşme altyapısına sahip akıllı sayaçlarla değiştirilecek. Böylece sayaçlar yalnızca elektrik tüketimini ölçen cihazlar olmaktan çıkarak şebekenin en uç noktasında görev yapan akıllı sensörlere dönüşecek. Sistem sayesinde gerilim kalitesi ve voltaj dalgalanmaları anlık takip edilebilecek, şebekede oluşabilecek arızalar ise Kesinti Yönetim Sistemine anında iletilerek müdahale süresi kısalacak.

TREDAŞ'ın 2026-2030 dönemini kapsayan planlaması doğrultusunda kullanıcı bazındaki uzaktan izleme oranının yüzde 50'nin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Yeni sistemle birlikte tüketim yönetimi, kayıp-kaçak analizleri, uzaktan işletme ve arıza yönetimi gibi kritik süreçler veri odaklı bir yapıyla yürütülecek.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz bu projeyi yalnızca bir sayaç dönüşümü olarak görmüyoruz. Bu hamle; dijitalleşen, kendi kendini izleyebilen, sorunları önceden öngörüp kaynaklarını daha verimli kullanan geleceğin elektrik dağıtım şebekesini inşa etme yolculuğumuzun bir parçasıdır. Bugün hizmete aldığımız Akıllı Sayaç Veri Yönetim Sistemi ile sayaçlardan toplanan verileri merkezi olarak analiz ederek hem operasyonel süreçlerimizi hızlandırıyor, müşteri hizmetlerimizi iyileştiriyor ve veri odaklı yönetimde yeni bir dönem başlatıyoruz. Enerji altyapımızı daha güvenilir, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştururken, veriyi en doğru şekilde yöneten akıllı şebeke çözümlerine odaklanıyoruz. Trakya genelinde hayata geçireceğimiz bu büyük dönüşümle, operasyonel süreçlerimizi çok daha güçlü bir dijital altyapı üzerinden yöneterek sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin enerji dünyasına da yatırım yapıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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