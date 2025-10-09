Haberler

Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi, Sürdürülebilir İş Ödülü Aldı

Trakya'da doğa ve enerji dengesini gözeten 'Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz' projesi, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde 'İş Birliği' kategorisinde ödül aldı. Proje, göçmen kuşların korunmasına yönelik beş yıllık bir çalışmayı kapsıyor ve çevre korumaya katkıda bulunuyor.

Trakya'da doğa ve enerji dengesini gözeten örnek proje, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde "İş Birliği" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ortaklığında yürütülen "Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen 12. Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde "İş Birliği" kategorisinde ödül aldı. Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenen törende, çevre ve yaban hayatı koruma alanında fark oluşturan bu proje büyük takdir topladı.

Doğayla uyumlu enerji yönetimi ve biyoçeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen proje, Trakya'nın göçmen kuşlarının korunmasına yönelik beş yıl sürecek bir çalışmayı kapsıyor. Leylekler ve nesli tehlike altındaki Şah Kartalların yaşam alanlarını korumak amacıyla yürütülen projede, kuş dostu izolasyon uygulamaları, leylek yuva platformları ve doğa bilinci artırıcı eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında bu yıl 47 leylek ve 11 Şah Kartal halkalanarak uydu vericileriyle izlenmeye başlandı. Bu çalışmalarla kuşların göç rotaları, yaşam alanları ve karşılaştıkları risklerin bilimsel olarak takip edilmesi ve korunma stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, ödülle ilgili değerlendirmesinde, "Yaşadığımız coğrafyanın doğal zenginliklerini korumayı görev edinmiş bir kurum olarak doğayla uyumlu projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu ödül, doğaya olan bağlılığımızın ve sorumluluğumuzun bir yansıması. Biliyoruz ki doğa varsa biz varız" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
