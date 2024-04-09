Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Trabzon'un Yenimahalle muhtarı 32 yıldır aynı ailede

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yenimahalle muhtarlığı 67 yıldır Batur ailesinde. Baba Ali Raif Batur 35 yıl muhtarlık görevini sürdürüp 1992 yılında vefat edince oğlu Orhan Batur (75) ara seçimle bu görevi devralarak 32 yıldır devam ettiriyor. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtarlık seçiminin ardından tekrar muhtar seçilen Batur, 7 dönem peş peşe bu göreve seçilme başarısı gösterdi. Batur, kendisinden sonra da Batur ailesinden birisinin bu görevi sürdüreceğini belirtiyor.

Bu kadar uzun süreli muhtarlık görevi yapanı hatırlamadığını kaydeden Batur, "75 yaşındayım. Babam yaklaşık 35 yıl muhtarlık yaptı yaklaşık 35 yıldır da ben yaptım ve hala bu görevim devam ediyor. Tekrar seçildim yine hizmetimizi sürdüreceğiz. 1957 yılında Yenimahalle, Kavakmeydan mahallesinden ayrıldı o zaman seçim olmadan muhtarlığı babama verdiler. 1963 yılında seçim oldu babam tekrar muhtar oldu. Babam 1992 yılında vefat edince sonraki ilk seçimde ben muhtar oldum. Yedi dönem muhtar seçildim ve görevimi sürdürüyorum. Artık yaşlandım bundan sonra da yine Batur ailesi bu görevi sürdürecek. Bu kadar uzun süreli muhtarlık görevi yapan olduğunu bilmiyorum. Trabzon'un en eskisi benim. Bundan sonra da Yenimahalle'ye hizmetimiz devam edecek Yenimahalle bizim mahallemiz" dedi.

"Muhtarlık geleneği bize babadan kalma"

Orhan Batur'un ağabeyi Kahraman Batur da, babadan kalma geleneği kardeşinin sürdürdüğünü belirterek, "Muhtarlık geleneği bize babadan kalma. En uzun süreli muhtarlık görevini rahmetli babam yapmıştı. Bu kadar uzun süreli muhtarlık yapanı da hatırlamıyorum. Biz de elimizden geldiği kadar bu mahalleye hizmet etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra bu görevi, seçilebilirsek Batur ailesi olarak sürdüreceğiz. Babamın bize bıraktığı bu görevi yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Tekrar seçildiğine mutlu olduk"

Mahalle sakinlerinden Muhammet Gayretli (46) ise, "Bu mahallede doğdum büyüdüm. Orhan ağabeyimiz sevdiğimiz bir insan. Tekrar seçildiğine mutlu olduk. Bu görev kendisine zaten babadan kalma. Bundan sonra da hizmeti layıkıyla sürdürecek bundan şüphemiz yok. Onun için Orhan abimizi muhtar olarak seçtik, mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı mahalle sakinleri tekrar seçilen Batur'u tebrik ederek başarı diledi. - TRABZON

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ortahisar Trabzon Baba Yerel Haberler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Nisan Arefe günü teravih var mı? Arefe günü teravih kılınır mı? Teravih namazının hükmü nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden neden ayrıldı? AREFE GÜNÜ İBADETLERİ! Arefe günü hangi dua okunur, hangi zikir çekilir? Survivor'da Ogeday ve Acun Ilıcalı neden tartıştı, ne oldu? Acun Ilıcalı Ogeday'a neler söyledi? Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye geri mi dönecek mi? Yavuz Ağıralioğlu kendi partisini mi kurdu? Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünde ne dedi? Ömer Öcalan olayı ne, neden tepki çekti? BAYRAM NAMAZI nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı? BAYRAM NAMAZI SAATLERİ | 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı 8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title