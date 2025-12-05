Haberler

Trabzon'da imzalar atıldı, su ürünleri sektörüne değer katacak

Güncelleme:
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte su ürünleri sektörünün döngüsel ekonomi ilkelerine uyumunu güçlendirmek amacıyla yeni bir projeye imza attı. Proje ile sektörün mevcut durumu analiz edilecek ve sürdürülebilirlik kapasitesinin artırılması hedeflenecek.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 2025 Yılı Katma Değerli Üretim Teknik Destek Programına sunulan Trabzon Su Ürünleri Sektörü Döngüsel Ekonomi Stratejisinin Oluşturulması Projesi'nin imza töreni gerçekleştirildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar'ın imzaladığı proje kapsamında, Trabzon su ürünleri yetiştiriciliği ve işleme sektörünün döngüsel ekonomi yaklaşımına uyumunu güçlendirmek amacıyla danışmanlık hizmeti alınacak. Teknik destek sürecinde, sektörün mevcut durumunun tespit edilmesi, politika uyum gerekliliklerinin değerlendirilmesi ve bölgesel ölçekte uygulanabilir bir strateji çerçevesinin oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Proje kapsamında Veri Toplama ve Durum Analizi, Mevcut Politikalar ve Türkiye Döngüsel Ekonomi Stratejisi ile Uyum Analizi, Döngüsellik Değerlendirme Metodolojisinin Uygulanması, Döngüsel Ekonomi Strateji Geliştirme Rehberi Hazırlanması, Politika ve Eylem Önerilerinin Geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda yürütülecek tüm analiz ve değerlendirme çalışmaları da proje çıktısı olarak hazırlanacak Trabzon Su Ürünleri Döngüsel Ekonomi Strateji Raporunda bütüncül bir biçimde bir araya getirilecek.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, su ürünleri sektörü ve özelinde Karadeniz'de üretilen Türk somonunun ülkemizin önemli ihraç ürünlerinden biri haline geldiğini belirterek "Bu sektörün sürdürülebilirlik kapasitesinin artırılması amacıyla hazırlanan projemiz DOKA tarafından kabul edildi. Yapılacak çalışmaların su ürünleri sektörüne değer katacağına, firmalarımızın katma değerli ürün süreçlerini geliştireceğine inanıyoruz. Umuyoruz sektör bu çalışmalardan verimli şekilde yararlanabilir" diye konuştu. - TRABZON

