Trabzon'da Trafik ve İlk Yardım Haftası Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'da Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik çevrimi esnasında sürücülere fermuar sistemi hakkında bilgi verildi.

Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla sürücüleri bilinçlendirme amacıyla, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından fermuar sistemiyle yaşama yol ver 'Trafik ve İlk Yardım Haftası Trafik Çevrimi' etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Trabzon Sağlık Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Yavuz Çakıroğlu sürücülere bizzat konu hakkında bilgiler vererek fermuar sisteminin öneminden bahsetti. Etkinliğin ardından Çakıroğlu yaptığı açıklamada, "1 Aralık 2024 tarihinde başlanan fermuar sistemiyle yaşama yol ver etkinlikleri çerçevesinde yaklaşık 6 aylık bir süreçte vatandaşlarımıza karşı Sağlık Bakanlığı'mızın önderliğinde bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bu hafta da 'Trafik ve İlk Yardım Haftası' çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü'müzün trafik ekipleriyle yol denetimine katıldık ve şoförler ile yolculara fermuar sistemi ile yaşama yol ver sistemi hakkında bilgiler verdik. Oldukça etkili ve güzel bir faaliyet oldu. Şoförlerin bilgilerini sorguladık ve olumlu bir sonuç aldık. Ambulanslar inşallah artık trafikte yol almak zorunda kalmayacaklar. Fermuar sistemiyle sağ şeritte bulunan sürücüler sağa, sol şeritte bulunan sürücüler sola geçerek ambulanslarımıza yol verecekler" dedi. - TRABZON