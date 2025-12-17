Vatandaşların Asgari Ücret Beklentisi: "Seçim Geldiği Zaman Yanımıza Koşan Bakanlarımız Gelsin Bir Baksın Asgari Ücretli, Emekli Ne Durumda"

Haber : Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantısını yarın yapacak. Trabzon'da yaşayan vatandaşlar, yetkililer çağrı bulunarak, "Seçim zamanı yanımıza koşan bakanlarımız gelsin, bir de asgari ücretlinin, emeklinin ne durumda olduğuna baksın. En düşük emekli maaşı 16 bin 800 lira. Alsınlar bu maaşı, bir geçinsinler bakalım nasıl geçiniyorlar, bize de öğretsinler" ifadesini kullandı.

Trabzon'da vatandaşlar yeni yılda uygulanacak asgari ücrete ilişkin belkentilerini ANKA Haber Ajansı'na dile getirdi. Vatandaşlar asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiğini, mevcut ücretlerle geçinmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Burak Türker isimli vatandaş, insanların kira ödemeye yetişemediklerini ifade ederek, "En kötü bir 30 lira olmasını bekliyoruz. 30 bin liraya insanlara tabii ki geçinemez ama 30 bin lira bekliyoruz yani, en kötü o da. Tabii bize kalsa 40 bin lira olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Dışarıdan biri gelse en kötü bir 50-55 bin lira alması lazım. Kiralar çok yüksek, kiraya yetişemiyor insanlar" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir vakandaş ise devleti ve işvereni düşünmek gerektiğini ifade ederek, "Ya benim beklentim, herkes memnun kalsın. Herkese yeteceğe kadar yani. Orayı da zorlamayalım, bu tarafı da zorlamayalım. Herkesi düşünmek lazım, hükümet de düşünmek lazım, işvereni de. Bence 25 bin lira olması lazım. O kadar başka yukarı gidemez, o kadar verecekler" diye konuştu.

Murat Baki isimli vatandaş, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini belirterek, "Valla beklentimiz aslında biraz yüksek ama bakalım neler alacak. 30'dan aşağı değil bence. Olmaması lazım o da en az. 30 bin lira kurtarmaz da... Bakalım, hayırlısı diyelim her şeyin" dedi.

"İnsanlar gerçekten zor durumda"

Sinan Yürük ise insanların çok zor durumda olduğunu belirterek, "Asgari ücretin de bir şekilde yükselmesi lazım yani. En tepede bir şey verilmesi lazım ki insanlar biraz da refaha ulaşsın. Valla bana sorarsan 28-30 civarı bir şey olması lazım. İnsanların geçim sıkıntısı fazla olduğu için biraz yüksek tutulması lazım" diye konuştu.

Seçim yaklaşmadığı için fazla bir zam yapılmayacağını belirten Recep Aydın, "Şu anda yüzde 30 gibi bir beklenti var ama ben yüzde 25 olabileceğini düşünüyorum. Seçim 2028'de... Cumhurbaşkanı seçimde yüksek verebilecek diye düşünüyorum" dedi.

"30 bin, 35 bin olsun insanlar geçinemiyorlar"

Mehalat Aygül ise insanların geçinemediğini ifade ederek, "Düşük buluyorum asgari ücreti. 30 bin olsun 35 bin TL olsun yani insanlar geçinemiyorlar. Ben kendim razıyım da geçinemeyenler için söylüyorum" ifadesini kullandı.

"Amenna bayrağımıza canımız kurban ama bir emekliyi gör asgari ücretliyi de gör..."

Ev kiralarının 20 bin lira olduğunu, insanların geçinemediğini kaydeden Sebahattin Helaç ise şunları kaydetti:

"Geçim şartları ortada. Sayın bakanlarımız, seçim geldiği zaman yanımıza koşan bakanlarımız gelsin bir baksın asgari ücretli ne durumda, emekli ne durumda. Yani alsın 16 bin lira emekli maaşı 16 bin 800 lira en düşük. Alsın da bir geçinsinler bakalım nasıl geçiniyorlar bizi de öğretsinler. Tabii vatan, millet, sakarya. Amenna bayrağımıza canımız kurban ama bir emekliyi gör asgari ücretliyi de gör... Bir ev kirası 20 bin lira. Nasıl olacak yani? Asgari ücret 40 bin lira, 50 bin lira olsun yani. Ama bizim dememizle olmuyor. Şimdi 22 bin 100 lira... Ev kirası 20 bin lira, nasıl geçinilecek? Toplumu nereye sürüklüyorsunuz?"

Emirhan Ömür isimli bir vakandaş ise asgari ücretin 40 bin lira civarı olması gerektiğini söyledi.