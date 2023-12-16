Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Ahi Evren Dede Mezarlığı'nda definler başladı

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'un Boztepe mahallesinde bulunan Ahi Evren Dede Camii yanındaki deniz manzaralı mezarlık alanına definler başladı. Tartışmalara konu olan mezarlık alanında şu ana kadar 10'dan fazla defin yapıldı. Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı, mezarlık alanının ikinci etap satışına devam ettiklerini ve vatandaşların talebinin devam ettiğini belirtti.

Trabzon'un Boztepe mahallesinde Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan deniz manzaralı mezarlık alanına definler başladı.

Hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı yerden mezar sahibi olmak için sıraya giren Trabzonlular mezar yerinin belirlenmesi sırasında hem kendi aralarında hem de görevlilerle tartışmıştı. Tartışma sırasında zaman zaman gerginlik yaşanmış, yaşananlar basına yansımıştı. Tartışmalara konu olan mezar yerine definler başlarken, Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral, tartışmaların yaşandığı mezarlığa şuana kadar 10'nun üzerinde defin yapıldığını söyledi. Saral "Boztepe'deki Ahi Evren Dede Mezarlığımızın altında 40 dönüm olarak mezarlık tahsisi yaptığımız yerde şuana kadar 11 defin yapıldı. Şu anda Boztepe'de ikinci etap mezar satışına devam ediyoruz. İlk etapta bin 745 kişilik yer açmıştık. Vatandaşın talebi üzerine yaptığımız yerlerin satışı çok kısa bitti. İkinci etapta 512 kişilik yer açtık şu anda 200 kişilik yerimiz kaldı. Vatandaşın talebi devam ediyor" dedi.

"Boztepe Mezarlığımız Trabzonumuzun gözde yerlerinden biri olacak"

Mezar yeri almak isteyen vatandaşların isterse alandan görerek isterse sistem üzerinden görerek yerini alabileceğini kaydeden Saral, "Boztepe mezarlığımız Trabzonumuzun gözde yerlerinden biri olacak diyebiliriz. Boztepe'de ayrıca Büyükşehir Belediyemizin Ahi Evren Camiine yakın sınırda yapmış olduğu yerde çok güzel Boztepe peyzaj projesi var. Onunla eşdeğer bir mezarlık projemizle beraber alandaki hizmetimiz devam edecek. 2024 yılında 5 bin kişilik yerimiz satışa çıkacak. Hepsi Boztepe'de aynı alanda orada toplamda 7 bin kişilik yerimiz vardı bunun 2 bin 300 kişilik yerini şu anda satışa çıkarttık. Bu 2 bin 300 kişilik yerden 200 kişilik yer kaldı. 5 bin kişilik daha yerimiz var. İsteyen vatandaşımız ister alandan ister sistem üzerinden yerini beğenerek alabiliyor" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trabzon Evren Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 16 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? 16 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 16 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 16 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Vapur seferleri iptal mi? 16 Aralık vapur seferleri iptal edildi mi? Hangi vapur hatları iptal edildi? Hafta içi maçlar oynanmayacak mı, Salı - Çarşamba Süper Lig iptal mi? Odun ateşinde ızgara lüfer tarifi! Mangalda ızgara lüfer nasıl yapılır (YAPIŞMADAN)? Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Troy ismi değişecek mi? Troy yeni ismi ne olacak? 16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (16 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title