Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü için çelenk sunma töreni düzenlendi

Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan tarafından, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra Erenler Şehitler Mezarlığı ziyaret edilerek, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dua edildi.

"Teşkilatımıza Türk milleti her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir"

Törende konuşan Tokat emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, "Köklü tarihinden aldığı güç ve mazisine sığdırdığı başarılarla milletine aşkla, sadakatle hizmet eden teşkilatımıza Türk milleti her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir. Milletimizin bizlere duyduğu bu güvene layık olmak öncelikli hedefimizdir. Temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla yoluna 179 yıldır devam etmenin haklı gururunu yaşamakta ve devletin emrinde milletinin hizmetinde gelecek yüzyılları hedeflemekteyiz. Milletimizin kalbinde haklı bir yer edinen güvenlik ve huzur için 7/24 her yerde olmayı ilke edinen teşkilatımız manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberliğimiz için her türlü ihanet odağına karşı amansız bir mücadele vererek dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşarken, bundan sonra da suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyacak cesaret ve azimle yoluna devam edecektir" dedi. - TOKAT