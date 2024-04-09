Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü için çelenk sunma töreni düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan tarafından, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra Erenler Şehitler Mezarlığı ziyaret edilerek, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dua edildi.

"Teşkilatımıza Türk milleti her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir"

Törende konuşan Tokat emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, "Köklü tarihinden aldığı güç ve mazisine sığdırdığı başarılarla milletine aşkla, sadakatle hizmet eden teşkilatımıza Türk milleti her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir. Milletimizin bizlere duyduğu bu güvene layık olmak öncelikli hedefimizdir. Temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla yoluna 179 yıldır devam etmenin haklı gururunu yaşamakta ve devletin emrinde milletinin hizmetinde gelecek yüzyılları hedeflemekteyiz. Milletimizin kalbinde haklı bir yer edinen güvenlik ve huzur için 7/24 her yerde olmayı ilke edinen teşkilatımız manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberliğimiz için her türlü ihanet odağına karşı amansız bir mücadele vererek dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşarken, bundan sonra da suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyacak cesaret ve azimle yoluna devam edecektir" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Haftası Adnan Erdoğan Tokat Etkinlikler Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Nisan Arefe günü teravih var mı? Arefe günü teravih kılınır mı? Teravih namazının hükmü nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden neden ayrıldı? AREFE GÜNÜ İBADETLERİ! Arefe günü hangi dua okunur, hangi zikir çekilir? Survivor'da Ogeday ve Acun Ilıcalı neden tartıştı, ne oldu? Acun Ilıcalı Ogeday'a neler söyledi? Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye geri mi dönecek mi? Yavuz Ağıralioğlu kendi partisini mi kurdu? Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünde ne dedi? Ömer Öcalan olayı ne, neden tepki çekti? BAYRAM NAMAZI nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı? BAYRAM NAMAZI SAATLERİ | 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı 8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
title