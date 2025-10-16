Tokat'ta Tekstil Fabrikasında İşçiler Mücadele Ediyor

Haber: Savaş Kalkan

(TOKAT) - Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren CRS Şık Makas Tekstil Fabrikası'nda, aylardır ödenmeyen maaşlarını talep eden yaklaşık bin 300 işçi, "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış" anlamına gelen 22 kodu ile işten çıkarıldı. Direnişin 9. gününde işçiler, haklarını alana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Fabrikada çalışan işçiler, son aylarda maaşlarının düzensiz ve eksik yattığını, hatta son 2-3 aydır hiç ödeme yapılmadığını ifade etti. İşten çıkartılan işçi Handan Kılıç, "Bizim 2 aydır maaşlarımızı vermediler, bize mobbing uyguladılar. Ayın ortasında 4 bin TL yatırdılar, o bizim kiramıza mı yetecek gıdamıza mı yetecek" sözleriyle mağduriyetlerini dile getirdi. Bir diğer işçi, 8 aydır kesintili maaş aldıklarını ve son 3 aydır hiç alamadıklarını ekledi.

İşten çıkartılan Bahar Baysal, 21 aydır hakkını alamadığını belirterek, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü eylem yaparken toplu işten çıkarıldıklarını ve "çalışmadığınız için eylem yaptığınız için 22 kod sayılı madde ile işten çıkarıldınız" mesajıyla karşılaştıklarını anlattı. İşçiler, bu kodun kullanılmasının, kendilerini tazminat ve işsizlik maaşı gibi haklardan mahrum bıraktığını belirtti.

Sultan Çınar ise 22. kodun kaldırılmasını ve hakettikleri işsizlik ödeneğini alabilmelerini talep etti.

Engelli işçi ve diğer hukuki sorunlar

8 yıldır fabrikada engelli olarak çalışan Arzu Taşkın, "Ben engelli olarak 22'ci maddeden kovulamam" diyerek tepkisini dile getirdi ve engelli olarak haklarının verilmesi için destek çağrısında bulundu. İşçiler, fabrikada yetkili olan eski sendikaları Öz İplik-İş'in kendilerine sahip çıkmadığını, aksine "içeriye geç çalış" diyerek baskı yaptığını ve tehditler savurduğunu öne sürdü.

İşçilerin avukatı İmran Aygün, işyerinde bir yılı aşkındır düzensiz ücret ödemeleri olduğunu, 70 günü aşkındır ücret alamama sorununun yaşandığını belirtti. Aygün, ayrıca işçilerin maaşlarından kesilen bireysel emeklilik sözleşmeleri (BES) primlerinin 5-6 aydır yatırılmadığını ve 10 yıldır banka promosyonlarının da işçilere dağıtılmadığını iddia etti. Avukat İmran Aygün, 10 yıldır faaliyette olan Öz İplik-İş'in, toplu iş sözleşmelerini işçilere vermediğini ve fabrikada 2 aylık işçiden 10 yıllık işçiye kadar herkesin ek hak, prim, ikramiye olmaksızın asgari ücretle çalıştırıldığını söyledi. Aygün, direnişin, işçilerin mevcut sendikadan istifa ederek, Birleşik Tekstil, Örme ve Hazır Giyim Sanayii İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) geçmesiyle başladığını ve bu mücadelenin kazanımla sonuçlanacağını umduğunu belirtti.

Bahar Baysal ve Fatma Kam, BİRTEK-SEN'in kendilerine sahip çıktığını dile getirdi.

"Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz"

İşten çıkarılan işçi Sefa Taştan, "Tokat halkıyız, üretmeyi severiz ama hakkımız gasp edilirse buna sessiz kalmayız. Bu direniş sonuna kadar sürecek." dedi. İçerideki çalışanlara da seslenen Taştan, "Asıl sendika burada, gelin yanımıza" çağrısında bulundu.

Fidan Karaca ise "İki yıldır bedavaya çalıştık. Emeğimizin karşılığını, tazminatımızı istiyoruz. Yeni sendikamıza güveniyoruz." dedi.

Sultan Çınar da, "Biz hırsızlık yapmıyoruz, sadaka istemiyoruz. Biz emekçiyiz, hakkımızı istiyoruz." sözleriyle direnişin gerekçesini dile getirdi.

İşçiler, hak arayışlarını duyurmak için cumartesi günü şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştireceklerini açıkladı.