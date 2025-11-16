Tokat'ta İşçiler 'Kod 22' Uygulamasını Protesto Etti

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat'taki Şık Makas CRS Tekstil Fabrikası'ndan çıkarılan işçiler, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin desteğiyle "Kod 22" uygulamasını protesto etti. Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen binlerce emekçi, tazminat haklarının ve onurlarının iade edilmesini talep etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Kod 22 rezaletinin bir an önce sonlanması ve işçi, emekçinin tazminat hakkının geri verilmesi gerekiyor" dedi.

Tokat'taki Şık Makas CRS Tekstil Fabrikası'ndan çıkarılan emekçiler, sendikalar ve siyasi parti temsilcilerinin desteğiyle "Kod 22" uygulamasına karşı eylem düzenledi. Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyen binlerce kişi, tazminat haklarının geri verilmesini ve onurlarının teslim edilmesini istedi.

Birleşik Tekstil, Örme ve Hazır Giyim Sanayii ve Deri İşçileri Sendikası'nın (Birteksen) organize ettiği yürüyüş ve mitingde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, işçilerin sadece emeklerinin karşılığını değil, Kod 22 ile lekelenen onurlarının karşılığını aradıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Siz sadece bugün emeğinizin karşılığını istemiyorsunuz, Kod 22 ile oynanan onurunuzun karşılığını istiyorsunuz. Siz eğitim hakkı gasbedilen çocuğunuzun da barınma hakkınız gasp edildiği için onun da hakkını aramak için bugün buradasınız. Çalışma Bakanı, daha geçen hafta Meclis'teydiniz, bütçe görüşmelerinde emekten yana olduğunuzu, işçiden yana olduğunuzu anlatıyordunuz. Gelin bakın Tokat'a. Tokat'ta nasıl emek hırsızlığı yapıldığını bizzat kendiniz gelin görün. Kod 22 rezaletinin bir an önce sonlanması ve işçi, emekçinin tazminat hakkının geri verilmesi gerekiyor."

Mitingde Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da emeğin ucuz olduğu bir yerde hiçbir şeyin değerinin olmayacağını ifade ederek,"Emek, alınteri ne kadar ucuzsa, ne kadar değersiz ise emin olunuz yaşama dair her şey o kadar ucuz ve değersiz olur. İnsan hayatı, kadınların hayatı, çocukların geleceği o kadar ucuz ve değersiz olur... Siz emeğinizin, alınterinizin karşılığına sahip çıkarak bu ülkenin geleceğinin, yarınlarının umudu oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da "İşçiler kimseden hak etmediği maaşı, tazminatı istemiyor. İstediği tek bir şey var, alınterinin karşılığı olan maaşları ve tazminatları derhal, gecikmeksizin ödenmelidir" dedi.

Yaklaşık 1.5 kilometre yürüyen işçiler, taşıdıkları döviz ve pankartlarla taleplerini dile getirdi. Yürüyüş sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İşçilerin hak arama mücadelelerinin Kod 22 uygulamasının kaldırılması talebiyle süreceği ifade edildi.