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TOGÜ 1 Milyon Fide Üreterek Çiftçilerin Hizmetine Sunuyor

TOGÜ 1 Milyon Fide Üreterek Çiftçilerin Hizmetine Sunuyor
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla fide üretimini bu yıl iki katına çıkararak 1 milyon fideyi çiftçilere uygun fiyatlarla ulaştırdı. Üreticiler fidelerden memnun kaldıklarını belirttiler.

TOGÜ 1 milyon fideyi üreticiyle buluşturacak

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), bu yıl üretimini iki katına çıkararak 1 milyon fideyi uygun fiyatlarla çiftçilerin hizmetine sundu.

TOGÜ, tarımsal üretimi desteklemeye yönelik çalışmalarıyla üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Üniversite bünyesindeki Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından her yıl yetiştirilen fideler, bu yıl da üretici ve çiftçilere ulaştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıla oranla iki katına çıkarılan üretimle birlikte 1 milyon fide satışa sunuldu.

Akademik bilgi, tarımsal uygulamada hayat buluyor

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla akademisyenler ve öğrenciler birlikte çeşitli sebze fideleri üzerinde ıslah ve üretim süreçlerini başarıyla sürdürüyor. Geliştirilen tohumlardan elde edilen sağlıklı fideler, makul fiyatlarla üreticilere ulaştırılıyor.

"Geçen yıl ki 500 bin üretim kapasitesini bu yıl 1 milyona çıkardık"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Bugün Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezimizde fide satışlarımıza başlamış bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl 500 bin adet fide üretmiştik, bu yıl ise bu rakamı 1 milyona çıkardık. Fiyatlarımız da oldukça uygun. Burada görevli hocalarımız ve öğrencilerimiz birçok fide çeşidi üzerine ıslah çalışmaları yaparak başarılı bir üretim süreci yürüttüler. Şu anda köylerden gelen vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor, sırada bekleyen birçok üreticimiz var. Fidelerin bereketli olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen işçilerimizi, Merkez Müdürümüzü, tüm çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Fidelerden büyük memnuniyet duyduklarını belirten üreticiler, sebze üretimi için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden fide temin ettiklerini ve hem kalite hem de fiyat açısından oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Yerel
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