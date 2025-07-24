Togg T10F Milletvekilleri Tarafından Test Edildi

Togg T10F Milletvekilleri Tarafından Test Edildi
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Togg'un yeni modeli T10F, TBMM kampüsünde milletvekilleri tarafından test edilerek özellikleri değerlendirildi. AK Parti Bursa Milletvekilleri, aracın şık tasarımına ve performansına hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Togg T10F, özellikle fastback sedan tasarımı, gelişmiş teknolojik altyapısı ve çevreci elektrikli motor seçenekleriyle dikkat çekti. TBMM kampüsünde milletvekilleri genel kurul çalışmalarının ardından Togg'un yeni modeli T F10'nu yakından inceleme ve test sürüşleriyle deneme fırsatı buldu.

Ak Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç da deneme fırsatıyla, özelliklerine hayran kaldı. TBMM kampüsü içerisindeki alanda yeni model aracı tecrübe eden Özen, "Dış ve iç tasarım görüntüsü çok güzel. Kısa sürede hızlanarak ivme kazanması da gözlerden kaçmıyor. Yol tutuşu da gerçekten çok başarılı. Ülkemize hayırlı olsun. Çalışarak üreterek ülkemizi her alanda en yükseğe çıkarmak için gayret edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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