TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Malazgirt'te İncelemelerde Bulundu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Muş'un Malazgirt ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan, Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı Gökhan Gürbüz, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Fatih Kaya, Teknik İşler Dairesi Başkanı Zeki Sungur ve TMO Muş Başmüdürü Ercan Bakırtaş ile birlikte TMO Malazgirt Ofisi önünde karşılanan TMO Genel Müdürü Güldal, yaptığı incelemelerde alım süreçleri, üretici memnuniyeti ve depolama kapasitesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Güldal, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için sürecin titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Ziyaretin ardından Güldal ve beraberindeki heyet, Malazgirt Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarımın gelişmesi adına yapılan bu tür temasların üreticiler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Kılıç, günün anısına TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a Sultan Alparslan heykelini hediye ederek, Malazgirt'in tarihi mirasına vurgu yaptı.

TMO Genel Müdürü Güldal da Malazgirt'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ve bölge tarımının gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - MUŞ