Haberler

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Malazgirt'te İncelemelerde Bulundu

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Malazgirt'te İncelemelerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Malazgirt ilçesinde alım süreçleri ve üretici memnuniyeti hakkında incelemelerde bulunarak, tarımın gelişmesi için gereken adımları değerlendirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Muş'un Malazgirt ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan, Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı Gökhan Gürbüz, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Fatih Kaya, Teknik İşler Dairesi Başkanı Zeki Sungur ve TMO Muş Başmüdürü Ercan Bakırtaş ile birlikte TMO Malazgirt Ofisi önünde karşılanan TMO Genel Müdürü Güldal, yaptığı incelemelerde alım süreçleri, üretici memnuniyeti ve depolama kapasitesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Güldal, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için sürecin titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Ziyaretin ardından Güldal ve beraberindeki heyet, Malazgirt Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarımın gelişmesi adına yapılan bu tür temasların üreticiler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Kılıç, günün anısına TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a Sultan Alparslan heykelini hediye ederek, Malazgirt'in tarihi mirasına vurgu yaptı.

TMO Genel Müdürü Güldal da Malazgirt'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ve bölge tarımının gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı

Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı
İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor

İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.