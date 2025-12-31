TMO: "(Lisanslı depodaki hububatın satıldığı iddiaları) Adli ve idari işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor"

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), lisanslı bir depoda bulunan hububatın bilgi dışında satılarak yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapıldığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığını, soruşturmanın ilgili makamlar tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

TMO, resmi sosyal medya hesaplarından Konya'nın Yunak ilçesinde lisanslı bir depoda bulunan hububatın bilgi dışında satılarak yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülkemizde lisanslı depoculuk sistemi 5300 sayılı 'Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu' çerçevesinde Ticaret Bakanlığı uhdesinde yürütülmektedir. Bugünkü tarih itibariyle ülkemizde lisanslı depo kapasitesi toplam 14,3 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır (53 il, 271 firma, 364 nokta). TMO, lisanslı depoculuk sistemi kapsamında üreticilerimizin teşvik, destek ve vergi muafiyetlerinden yararlanmaları amacıyla protokol imzaladığı lisanslı depolar üzerinden ELÜS, elektronik ürün senedi yoluyla ürün satın almaktadır. Bahse konu haberlerde yer alan Lisanslı Depoculuk şirketinin depolarında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, söz konusu depoda resmi kayıtlara göre olması gerekenden daha az ürün olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari işlemler ivedilikle başlatılarak Yunak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma ilgili makamlar tarafından devam etmektedir. Lisanslı depolarda stoklanan ürünler ilgili kanun ve alt mevzuatlar kapsamında güvence altındadır. Söz konusu lisanslı depoda mevcut olan ürünlerden TMO'ya ait olan miktar büyük ölçüde başka bir depoya nakledilmiş olup tahliye süreci tamamlandığında eksik miktar netlik kazanacaktır. Süreç yakından takip edilmektedir" denildi. - ANKARA