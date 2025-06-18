TİKA'dan Filistin'e Sürdürülebilir Tarım Projesi

TİKA'dan Filistin'e Sürdürülebilir Tarım Projesi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Filistin'in Eriha kentinde AMAN Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Balık Üretim Çiftliği ve Akuaponik Sera Projesi ile yerel üretimi destekleyerek gıda güvenliğini artırmayı hedefliyor. Proje, doğal yöntemlerle tarım yaparak istihdam sağlamayı ve halk sağlığına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in Eriha kentinde AMAN Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Balık Üretim Çiftliği ve Akuaponik Sera Projesi ile sürdürülebilir tarıma ve yerel üretime destek verdi.

TİKA, Filistin'in Eriha kentinde, 22 yıldır bölgede faaliyet gösteren AMAN Derneği iş birliğinde yürütülen 'Balık Üretim Çiftliği ve Akuaponik Sera Kurulumu Projesi' kapsamında, Filistinli çiftçilere alternatif geçim kaynağı sunacak entegre bir üretim tesisi kurdu.

Gazze'de süregelen savaşın da etkisiyle Filistin'de derinleşen ekonomik kriz ve gıda erişimindeki zorluklara çözüm üretmeyi hedefleyen proje, balık üretim havuzu ve atıkların doğal gübreye dönüştürülerek kullanıldığı akuaponik sera sisteminden oluşuyor. Bu sistem sayesinde kimyasal gübre kullanılmadan, doğal yollarla sebze üretimi sağlanırken, aynı zamanda sağlıklı balık üretimi de mümkün kılınıyor.

Bu entegre üretim modeli ile doğaya zarar vermeden gıda üretimi gerçekleştirilirken, aynı zamanda 5 kişiye de istihdam sağlandı. Proje, gıda güvenliğini artırmayı, ithalata bağımlılığı azaltmayı ve halk sağlığına katkı sunmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda AMAN Derneği'nin kadınlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yürüttüğü yardım faaliyetlerine sürdürülebilir gelir kaynağı oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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