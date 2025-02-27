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THY, Mauritius Seferlerini Tropikal Fırtına Nedeniyle İptal Etti

THY, Mauritius Seferlerini Tropikal Fırtına Nedeniyle İptal Etti
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Türk Hava Yolları, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde Mauritius'a yapılacak seferlerini, beklenen tropikal fırtına sebebiyle iptal etti. İptal edilen seferler arasında İstanbul-Mauritius ve Mauritius-Antananarivo uçuşları bulunuyor.

Türk Hava Yolları (THY), tropikal fırtına nedeniyle bugün ve yarın Mauritius'e yapacağı bazı seferleri iptal etti.

Türk Hava Yolları, 27 Şubat tarihinde yapacağı Mauritius seferlerini beklenen tropikal fırtına nedeniyle karşılıklı olarak iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

"TK 160 İstanbul-Mauritius

TK 160 Mauritius-Antananarivo

TK 161 Antananarivo-Mauritius

TK 161 Mauritius-İstanbul"

Türk Hava Yolları, ayrıca 28 Şubat gece yapmayı planladığı TK 176 İstanbul-Mauritius seferini de iptal etti. Fırtınanın geçmesi halinde gün içinde ek seferler konulacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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