THY, 13 Yıl Aradan Sonra Suriye Uçuşlarını Yeniden Başlattı
Türk Hava Yolları, iç savaş nedeniyle durdurduğu Suriye seferlerini İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı. TK 846 sefer sayılı uçak, 13 yıl aradan sonra ilk seferini gerçekleştirerek 349 yolcu ile Şam'a indi.
Türkiye'den 13 yıl sonra Suriye'ye ilk uçuşu gerçekleştiren THY uçağı, İstanbul'a geri dönmek üzere havalandı.
Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç savaş nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini bugün İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait "TK 846" sefer sayılı uçak, 13 yıl aradan sonra ilk seferi gerçekleştirdi. 349 yolcuyu taşıyan THY uçağı yaklaşık 2 saatlik seferin ardından Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılanan uçak, karşılama programının ardından İstanbul'a dönmek üzere tekrar havalandı. - ŞAM