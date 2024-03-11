THK Eskişehir Şubesi Depremzedelere Ramazan Kolisi Dağıttı

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şubesi, kente taşınan ve burada yaşamaya başlayan depremzedelere Ramazan Kolisi yardımı yaptı.

Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesi 6 Şubat depremlerinde ev ve iş yerleri yıkılan, akabinde ise Eskişehir'e taşınan aileler için Ramazan Kolisi hazırladı. Hazırlanan 50 koli imece usulü depremzede vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar, yetkililere ince düşüncelerinden ötürü teşekkür etti. - ESKİŞEHİR