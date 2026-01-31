Haberler

TESK Başkanı Palandöken: "Kredi kartlarına yapılandırma piyasaları canlandıracak"

TESK Başkanı Palandöken: 'Kredi kartlarına yapılandırma piyasaları canlandıracak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasının ekonomik canlanmaya katkı sağlayacağını açıkladı. 48 ay vadeyle yapılandırma imkanı, piyasalara canlılık getirecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartlarına yapılandırma piyasaları canlandıracak" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemelerin piyasalara olumlu yansıyacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerine 48 ay vadeyle yeniden yapılandırma imkanı tanınması piyasalara yeniden canlılık getirecek ve ekonomiye ivme kazandıracaktır. En kısa sürede diğer kredi ve borçlara yapılacak yeni bir yapılandırma hem esnafımızın işlerini kolaylaştıracak, hem de devlet alacaklarını en kısa sürede tahsil edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık

Ali Koç'tan Fenerbahçe tarihine geçecek hamle
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
Havada korku dolu anlar: Yolcu soyunup uçaktan atlamaya kalkıştı

Havada korku dolu anlar: Yolcu soyunup uçaktan atlamaya kalkıştı
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade