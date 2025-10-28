Haberler

TESK Başkanı Palandöken: 'Cumhuriyet; bize özgürlüğü, eşitliği, adaleti ve çağdaş bir yaşamı miras bırakmıştır'
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Cumhuriyet; bize özgürlüğü, eşitliği, adaleti ve çağdaş bir yaşamı miras bırakmıştır. Türk milleti olarak Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve milli birlik ruhuna her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Cumhuriyetin kazandırdığı yatırımların Türkiye'nin geleceğine ışık olacağını vurgulayan Palandöken, tüm esnaf ve sanatkarların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle anan Palandöken, "Cumhuriyetimizin ilanının 102'nci yıl dönümünü, büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin azim, kararlılık ve bağımsızlık sevdasının en güçlü sembolüdür. Cumhuriyet; bize özgürlüğü, eşitliği, adaleti ve çağdaş bir yaşamı miras bırakmıştır. Türk milleti olarak Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve milli birlik ruhuna her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletimizin alın teriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla yoğrulmuş bir yaşam biçimidir. Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı kazanımlar, ülkemizin her alanda gelişmesinin, kalkınmasının ve dünyada saygın bir yer edinmesinin temel taşını oluşturmuştur. Cumhuriyetin getirdiği fırsat eşitliği ve girişim özgürlüğü sayesinde, her vatandaşımız emek vererek kendi geleceğini inşa edebilmekte, toplumun refahına katkı sunabilmektedir. Bizler, bu bilinçle Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak, genç kuşaklara aktarmak ve onları Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine inançla hazırlamakla yükümlüyüz. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Esnaf ve sanatkarlar camiamız adına bu anlamlı günün milletimize barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
