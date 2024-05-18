TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 19 Mayıs, geleceğe olan umudumuzu ifade ettiğimiz özel bir gündür

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "19 Mayıs sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğe olan umudumuzu ve inancımızı da ifade ettiğimiz özel bir gündür" dedi.

Milli Mücadele'nin fiilen başladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yazılı bir mesaj yayımlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şunları kaydetti:

"Tarihe yön veren en önemli günlerden biri olan 19 Mayıs, Türk milleti için hem bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı hem de çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu açısından büyük bir öneme sahiptir. 19 Mayıs sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğe olan umudumuzu ve inancımızı da ifade ettiğimiz özel bir gündür. Türk milletinin gurur kaynağı olduğu kadar, dünyada işgale uğramış tüm milletlere örnek olan bir bağımsızlık hareketidir."

Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gençliğe emanet edilen bu ilkeler, milli birlik ve beraberliğimizin korunması, demokrasinin güçlenmesi ve ülkenin kalkınması için önemli bir rol oynar. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs'ın 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'mizin eşsiz kahramanlarını ve geçmişten günümüze kadar bu vatan ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Türk gençliğinin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." - ANKARA