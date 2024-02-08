Ters yönden gelen motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde ilerleyen 31 AB 727 plakalı FORD marka otomobil, ters yönden gelen 31 APG 445 motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıyı olay yerinde müdahale etti. Yaralıya yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.