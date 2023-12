Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çocukların Geleceğine Yatırım Yapıyor

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanmaları için projeler uyguladıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Kılıç, çocuklara yerli malının önemini anlatırken, eğitim ve spor alanında da destek verdiklerini söyledi.

Terme Cumhuriyet İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Arzu Kumbasar ile birlikte Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti. Yerli Malı Haftası kutlamaları çerçevesinde öğrenciler, Başkan Kılıç'a bahçelerinde yetişen mahsullerden ikram etti.

Çocuklara yerli malının önemini anlatan Belediye Başkanı Kılıç, "Çocuklarımıza yerli üretimin önemi öğretilirken, tutumlu ve tasarruflu olma bilincinin aşılanmasını çok önemsiyoruz. Emek sarf eden, üreten herkesin Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklarımızın yüzlerini güldürüyoruz"

Kılıç, ilçede yapılan her çalışmanın, her hizmetin çocukların daha huzurlu ve mutlu bir yaşama kavuşması için yapıldığını belirterek, "Terme'de her yaz düzenlediğimiz açık hava etkinlikleri çerçevesinde yaptığımız çocuk şenlikleri ile onların yüzünü güldürüyoruz. Şenliklerde sosis balon atölyesi, mini disko, palyaço gösterisi, oyun ve eğlence, yüz boyama atölyesinde çocuklarımızın mutlu saatler geçirmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

"Eğitime destek veriyoruz"

Terme'nin çocuklarının geleceğe daha hazır yetişmeleri için eğitime desteklerinin devam ettiğini belirten Başkan Kılıç, "Eğitim alanındaki yatırımlarımız da ön planda. Özellikle Bahçelievler ve Çay Mahallelerinde yeni anaokulu ve kreş projeleri için yer temin sağlayarak, çocuklarımızın her yönden sağlıklı bir şekilde gelişimine katkıda bulunacak modern ve güvenli eğitim alanları sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük çocuk oyun alanlarından birini Terme'ye kazandırdıklarını, bin metrekarelik bu alanda çocukların güvenli ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirmelerini sağladıklarını söyledi. Çocuklar ve gençlerin eğitimden spora kadar her konuda yanlarında ve destekçisi olduklarını kaydeden Başkan Kılıç, şunları söyledi:

"Eğitime olan desteğimiz, 'Okuyorum Projesi' ile de devam ediyor. Bu proje kapsamında, ilçemizde en çok kitap okuyan öğrencilerimizi ödüllendirerek, onların okuma alışkanlıklarını teşvik etmeyi ve gençlerimize kitap okumanın değerini anlatmayı hedefliyoruz. 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projemizle ilkokul öğrencilerimize yönelik ücretsiz yüzme kursları başlattık. Bu projeyle, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, spor yapma alışkanlığı kazandırmayı ve sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmeyi hedefliyoruz."

"Çocuklarımıza parlak bir gelecek için çalışıyoruz"

Çocukların daha parlak bir geleceğe adım atması için mücadele ettiklerine de değinen Kılıç, "Yaptığımız projelerle yalnızca çocuklarımızın mutluluğunu hedeflemekle kalmayıp, onların gelişimine ve toplumumuzun genel refahına da katkıda bulunmayı amaçladık. Projelerimizle çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmelerini desteklemeyi sürdüreceğiz. Çünkü onlar, hem bugünümüzün neşesi hem de yarınımızın umududur. Hep birlikte, çocuklarımızın daha parlak bir geleceğe adım atması için mücadele ediyoruz" dedi.

Başkan Kılıç, minik öğrencileri hediyeler armağan ederek uğurladı. - SAMSUN