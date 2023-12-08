Tepebaşı Belediyesi Gençlerle Flört Şiddetini Konuşuyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gençlerle Flört Şiddetini Konuşuyoruz' atölyesinde gençler, ilişkilerde güven veren, güven vermeyen veya şiddet içeren hareket ve davranışların neler olduğunu tartıştı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gençlerle Flört Şiddetini Konuşuyoruz' atölyesinde gençler, ilişkilerde güven veren, güven vermeyen veya şiddet içeren hareket ve davranışların neler olduğunu tartıştı.

Tepebaşı Belediyesi, toplumu yakından ilgilendiren farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 'Gençlerle Flört Şiddetini Konuşuyoruz' atölyesi gerçekleştirildi. 29 Ekim Gençlik Merkezinde 30 katılımcıyla gerçekleşen atölyede, karşılıklı ilişkilerde hangi davranışların güvenli olduğu, hangilerinin güvensiz veya şiddet içerdiği tartışıldı.

Etkinlikte ilk olarak atölyenin gerçekleştirildiği alanda bulunan tahta 'Güvenli - Güvensiz - Şiddet içeren' şeklinde üçe ayrıldı. Daha sonra katılımcılar, kendilerine verilen kağıtlarda yazan 'saygı, kıskançlık, baskı, sahiplenme, kişisel alan, bağımsızlık vb.' kelimelerin ilişkilerde neyi ifade ettiğini düşünüyorsa o başlık altında topladı. Ardından ise başlıkların altında bulunan terimlerin kendileri için neyi ifade ettiği konuşuldu.

Öte yandan atölyede toplumsal cinsiyet eşitliğinden, güvenli ya da güvensiz ilişkiden, şiddet içeren ilişkilerden, şiddetin nasıl başladığından, şiddetten nasıl korunulması gerektiğinden, neler yapılabileceğinden bahsedildi. - ESKİŞEHİR