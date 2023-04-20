Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Ağrılılar ile Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ağrılılar Derneği’nde (ESAĞDER) vatandaşlar ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ağrılılar Derneği'nde (ESAĞDER) vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ataç, son olarak ESAĞDER Başkanı Cemil Nazlı ve dernek üyelerini ziyaret etti.

Buluşmaya Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP Milletvekili adayları İbrahim Arslan, Abdülkadir Adar ve Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan katıldı. Buluşmada kent ve ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken; Ataç kentte yaşayan herkesin Eskişehir'in sosyal ve kültürel birikimine katkı sağladığını belirtti.

ESAĞDER Başkanı Nazlı da konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti.