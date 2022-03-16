Sokakta bulduğu içi altın dolu cüzdanı belediye başkanına götürdü, aldığı ödül sevindirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokakta bulduğu içi altın dolu cüzdanı belediye başkanına götürdü, aldığı ödül sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Mert Gürenç - Yerel
 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikamet eden temizlik işçisi Fikret Akbaş, parkta çevre temizliği yaparken içinde altın ve yüklü miktarda para olan cüzdan buldu. Cüzdanı Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teslim eden temizlik işçisine hediye çeki verilmesi herkesi sevindirdi. Çekin tutarı ise bilinmiyor

Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Fikret Akbaş, Emek Mahallesi Botanik Park'ta çalıştığı sırada yerde poşet içerisinde cüzdan buldu. Cüzdanın içinde altın ve yüklü miktarda para olduğunu gören Fikret Akbaş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı ziyaret ederek sahibine ulaştırması için cüzdanı teslim etti. Akbaş'a örnek davranışından dolayı teşekkür eden Muzaffer Bıyık ise cüzdanı teslim aldıktan sonra sahibinin bulunması talimatını verdi.

Sokakta bulduğu içi altın dolu cüzdanı belediye başkanına götüren işçinin hediyesi sevindirdi

CÜZDAN SAHİBİ ÖĞRENCİ ÇIKTI

Zabıta ekipleri cüzdanda kart bilgileri bulunan ve aynı zamanda öğrenci olan Mehmet Tolga Yenigün'e ulaşarak belediyeye davet etti. Belediye işçisi Fikret Akbaş'ı da davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, emaneti sahibine teslim etti.

Sokakta bulduğu içi altın dolu cüzdanı belediye başkanına götüren işçinin hediyesi sevindirdi

İŞÇİYE HEDİYE TAKDİM ETTİ

Akbaş'a teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kurum olarak duyarlılığına, hassasiyetine çok teşekkür ediyorum. Allah senin gibi duyarlı kardeşlerimizin sayısını arttırsın. Bu örnek ve vakur duruşundan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum" dedi. Muzaffer Bıyık, belediye işçisine örnek davranışından dolayı hediye de takdim etti.

Sokakta bulduğu içi altın dolu cüzdanı belediye başkanına götüren işçinin hediyesi sevindirdi

İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - Yerel

Kocaeli, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title