TEKNOFEST 2025 'Mavi Vatan' Temasıyla Kapılarını Açtı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ' Mavi Vatan' temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Çocuklar, Bayraktar TB-3 ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın simülasyonuna yoğun ilgi gösterdi. Mavi vatanın koruyucu gemileri ve festival alanı dron ile görüntülendi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturuyor. ' Mavi Vatan' temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor. Yerli ve milli ürünler, firmaların kurduğu çadırlarda incelemeye sunuluyor. Çanakkale'de konuşlu bulunan Amfibi Kolordu Komutanlığı'nın kullandığı silah ve cihazları da sergide görünüme sunuluyor. Çocuklar askerlerin kullandığı silahları yakından inceleyip bilgi aldı. Baykar çadırında Bayraktar TB-3 ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın simülasyonu kuruldu. TB-3 ve KIZILELMA'yı kullanmak için sıraya giren çocuklar, yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan, 28-29 Ağustos'ta çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek. 30-31 Ağustos'ta halkın katılımına açılacak olan festival çerçevesinde, 'Mavi Vatan'ın koruyucusu olan gemiler ve festival alanı havadan görüntülendi.

17 yaşındaki Arda Özdarçın, "Çok heyecanlıyız. Birçok Türk yapımı, yerli yapımı ürünleri görmek ve deneyimlemek bizim için de çok güzel bir deneyim. Yapılan oyun odaları, etkinlikler cidden çok güzel. Zaten Türk yapımı gemilerimizin, Türk yapımı feribotlarımızın bunların hepsini görmekte gurur verici bir şey. Bunları görmek için çok heyecanlıyız. Ülkemiz için çok gurur duyucu bir şey. Anlatmak bile çok zor aslında" dedi. - İSTANBUL