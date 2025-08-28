TEKNOFEST 2025 'Mavi Vatan' Temasıyla Kapılarını Açtı

TEKNOFEST 2025 'Mavi Vatan' Temasıyla Kapılarını Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 'Mavi Vatan' temasıyla başladı. Çocuklar, Bayraktar TB-3 ve KIZILELMA'nın simülasyonlarına yoğun ilgi gösterdi. Festivalde Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ' Mavi Vatan' temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Çocuklar, Bayraktar TB-3 ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın simülasyonuna yoğun ilgi gösterdi. Mavi vatanın koruyucu gemileri ve festival alanı dron ile görüntülendi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturuyor. ' Mavi Vatan' temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor. Yerli ve milli ürünler, firmaların kurduğu çadırlarda incelemeye sunuluyor. Çanakkale'de konuşlu bulunan Amfibi Kolordu Komutanlığı'nın kullandığı silah ve cihazları da sergide görünüme sunuluyor. Çocuklar askerlerin kullandığı silahları yakından inceleyip bilgi aldı. Baykar çadırında Bayraktar TB-3 ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın simülasyonu kuruldu. TB-3 ve KIZILELMA'yı kullanmak için sıraya giren çocuklar, yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan, 28-29 Ağustos'ta çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek. 30-31 Ağustos'ta halkın katılımına açılacak olan festival çerçevesinde, 'Mavi Vatan'ın koruyucusu olan gemiler ve festival alanı havadan görüntülendi.

17 yaşındaki Arda Özdarçın, "Çok heyecanlıyız. Birçok Türk yapımı, yerli yapımı ürünleri görmek ve deneyimlemek bizim için de çok güzel bir deneyim. Yapılan oyun odaları, etkinlikler cidden çok güzel. Zaten Türk yapımı gemilerimizin, Türk yapımı feribotlarımızın bunların hepsini görmekte gurur verici bir şey. Bunları görmek için çok heyecanlıyız. Ülkemiz için çok gurur duyucu bir şey. Anlatmak bile çok zor aslında" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tünel kazan teröristler şimdi yandı! Türkiye'den Suriye hükümetine 'Desteğe hazırız' mesajı

Türkiye'nin mesajı çok net! Tünel kazan teröristler şimdi yandı
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yediği sırada öldürüldü

Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yerken öldürdü
Büyük Çamlıca Camii'nde tartışma yaratan görüntü: Burada iki kişi öpüşüyor

Camide tepki çeken görüntü: Bakın öpüşüyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 gündür haber alınamayan çocuk bakın nerede bulundu: 800 lira biriktirmiş

4 gündür haber alınamayan çocuk bakın nerede bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.