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Tekman Ovası'nda 4 köyde 3 bin 500 dönüm ayçiçeği hasadı sürüyor

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Erzurum'un Tekman ilçesinde Kırıkkale'den gelen yatırımcı Murat Koyuncu, 4 farklı köyde kiraladığı 3 bin 500 dönüm arazide ayçiçeği üretimi yapıyor. Hasadın 400 dönümü tamamlanırken Koyuncu, yaban domuzu ve karga zararını, fiyatların beklentinin altında kalmasını dile getirdi.

Erzurum'un Tekman ilçesinde tarımsal üretime yönelik yatırım dikkat çekiyor. Kırıkkale'nin Hacılar Kasabası'ndan ilçeye gelen Murat Koyuncu, 4 farklı köyde kiraladığı toplam 3 bin 500 dönüm arazide ayçiçeği üretimi yapıyor.

Erzurum'un Tekman ilçesinde ayçiçeği hasadı devam ediyor. İlçenin tarımsal potansiyelini değerlendirmek amacıyla Kırıkkale'nin Hacılar Kasabası'ndan Tekman'a gelen yatırımcı Murat Koyuncu, 4 farklı köyde toplam 3 bin 500 dönüm araziye ayçiçeği ekti.

Geniş bir alanda yürütülen üretimde hasadın şu ana kadar 400 dönümlük bölümü tamamlandı. Yağışlar nedeniyle zaman zaman çalışmalara ara verilse de üreticiler, sezonu tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Domuz ve kargalar ürüne zarar verdi

Hasat süreci ve verim hakkında değerlendirmelerde bulunan Murat Koyuncu, bu yıl özellikle yaban domuzları ve kargaların ürünlere önemli ölçüde zarar verdiğini belirtti.

Koyuncu, "Hasılat durumu genel olarak iyi. Domuz ve karganın bayağı bir zararını gördük. Ona rağmen iyi, Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar üreticiyi üzüyor

Ayçiçeği fiyatlarının beklentilerin altında kaldığını dile getiren Koyuncu, piyasadaki fiyatların üreticiyi memnun etmediğini söyledi. Koyuncu, "Fiyatların uygun olmadığını duyuyoruz. Biraz üzüyor bizi. Yine de Allah'tan umut kesilmez. Hasadımızı bitirip yolumuza bakacağız" dedi.

Ayçiçekleri brandalarda kurutuluyor

Tekman Ovası'nda biçerdöverlerle sürdürülen hasatta toplanan ayçiçekleri, sergi alanlarında brandaların üzerine serilerek kurumaya bırakılıyor.

Öte yandan Tekman'da geniş arazilerde gerçekleştirilen ayçiçeği üretimi, ilçenin tarımsal çeşitliliğine ve ekonomik potansiyeline katkı sunuyor. Bölgedeki üretimin önümüzdeki yıllarda daha da gelişmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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