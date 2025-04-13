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Tekman'da Polis Haftası'nda Sürpriz Kutlama

Tekman'da Polis Haftası'nda Sürpriz Kutlama
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Erzurum'un Tekman ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü anısına düzenlenen sürpriz programda, emniyet mensupları çay ikramı ile karşılandı ve vatandaşlar tarafından kutlandı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle polislere sürpriz bir program yapıldı.

Polis Haftası'nın son gününde Tekman ilçesinde babası gazi olan kahvehane işletmecisi Vahit Bölük ve müşteriler ilçede görev yapan emniyet mensuplarına sürpriz yaptı. Polise kahvehanede kavga olduğu ihbarı yapıldı. Kahvehaneye gelen ekip ilçe halkının çay ikramı ile karşılaştı. Gülüşmelerle birlikte polislerin gününü kutlayan vatandaşlar onlara verdikleri hizmetler için teşekkür etti. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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