Tekirdağ'da tarımsal örgütlere birinci derece belge

Tekirdağ'da, tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesi çerçevesinde, birinci derece belge almaya hak kazanan üretici birliklerine belgeleri İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy tarafından törenle verildi. Bu belgeler, örgütlerin desteklemelerde avantajlar sağlamasını, iş birliğini güçlendirmesini amaçlıyor.

Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde Tekirdağ'da birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazanan üretici birliklerine belgeleri törenle verildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen değerlendirme süreci sonucunda Tekirdağ İli Malkara İlçesi Süt Üreticileri Birliği, Tekirdağ İli Merkez ve Süleymanpaşa İlçeleri Süt Üreticileri Birliği ile Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazandı.

Belgeler, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy tarafından birliklerin yönetim kurulu başkanlarına takdim edildi. İl Müdürü Aksoy, tarımsal amaçlı örgütlerin belirlenen kriterler doğrultusunda derecelendirilmesinin, üretici örgütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı, desteklemelerde etkinliği artırmayı ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Birinci derece belgeye sahip olan tarımsal örgütlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tarımsal desteklemelerde ilave puan ve desteklerden yararlanabileceği, düşük faizli tarımsal kredilerde özel kredi ve faiz indirimi imkanlarına kavuşabileceği, Bakanlık organizasyonlarında temsil edilme ve karar alma süreçlerine aktif katılım konusunda avantaj elde edebileceği bildirildi.

Belgelerini alan üretici örgütleri tebrik edilirken, bu başarının Tekirdağ genelinde faaliyet gösteren diğer tarımsal amaçlı örgütlere de örnek olması temennisinde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

