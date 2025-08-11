Tekirdağ'da Sosyal Konut Hamlesi İçin Toplantı Düzenlendi

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan Sosyal Konut Hamlesi kapsamında Tekirdağ'da sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için toplantı düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Konut Hamlesi projesi doğrultusunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle ilde toplu konut yapılması planlanıyor. Proje kapsamında hayata geçirilecek konutların, konut arzını artırarak kira fiyatlarının düşmesine ve konut fiyatlarının daha ulaşılabilir hale gelmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Bu doğrultuda Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı/YİKOB Başkanı Kaan Peker, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ve Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy katıldı. - TEKİRDAĞ