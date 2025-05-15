Tekirdağ'da 19 Mayıs Kutlamaları: Dev Türk Bayrağıyla Yürüyüş

Tekirdağ'da 19 Mayıs Kutlamaları: Dev Türk Bayrağıyla Yürüyüş
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Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yürüyüşte 200 metrelik Türk bayrağı taşındı. Gençler ve polis ekipleri, etkinlik süresince çeşitli gösteriler düzenledi.

Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 200 metrelik Türk bayrağıyla yapılan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen kutlama programında gençler ve polis ekipleri, dev bir Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirdi. Yelken Kulübü önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Caddesi güzergahı üzerinden Barış ve Özgürlük Parkı'na kadar sürdü. Yürüyüşe sporcular, aileler ve çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

Dolgu alanda '1919' koreografisi ve gösteriler yapıldı

Barış ve Özgürlük Parkı dolgu alanında devam eden programda, polis ekipleri ve genç sporcular 1919'u simgeleyen bir koreografi sergiledi. Açılan dev Türk bayrağı eşliğinde yapılan gösteriler, alandaki vatandaşlardan büyük alkış aldı. Etkinlik dron ile havadan da görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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