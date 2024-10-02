Üye Girişi
Haberler

TEI, TEKNOFEST Adana'da Havacılık Motorlarını Sergiliyor

TEI, TEKNOFEST Adana'da Havacılık Motorlarını Sergiliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin lider havacılık motorları şirketi TEI, TEKNOFEST Adana'da milli motorlarını tanıtıyor. Festival boyunca Jet Motor Tasarım Yarışması'nın kazananları ödüllerini alacak ve TEI insan kaynakları kariyer fırsatlarını paylaşacak.

Türkiye'nin lider havacılık motorları şirketi TEI, Türkiye'ye kazandırdığı havacılık motorlarını TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluşturuyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te TEI, milli platformları göklerle buluşturan milli motorlarını sergilerken aynı zamanda festival katılımcılarına havacılık motorları imalatında sahip olduğu üstün kabiliyetleri de gösterecek. TEI'nin, TEKNOFEST çerçevesinde her sene ana yürütücülüğünü üstlendiği Jet Motor Tasarım Yarışması'nda kazananlar da ödüllerine Adana'da gerçekleşecek törenle kavuşacak. 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleşecek festivalde ayrıca TEI insan kaynakları yetkilileri şirketteki yetenek programlarını ve kariyer fırsatlarını katılımcılarla paylaşacak.

TEI Mağaza, TEKNOFEST'te açılıyor

TEI, özgün motorlarından esinlenerek tasarladığı ürünlerin satışa sunulacağı TEI Mağaza'yı da ilk kez TEKNOFEST Adana ziyaretçilerine sunacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Havacılık Teknofest Teknoloji Etkinlik Festival Türkiye Adana Yerel Spor TEI

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi

Havada büyük kaos! Seferler iptal oldu, acil inişler başladı
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fettah-1 füzesi nedir? Fettah-1 füzesi hangi ülkeye aittir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 2 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Balistik füze nedir? Balistik füze hızı ve etki alanı ne? Balistik füzeyi hangi ülkeler kullanıyor? Lise KPSS sonuçları: KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama ekranı! Sıfır araçlara zam geldi mi 2024? Güncel sıfır otomobil fiyatları!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });