Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti

TEI, 40. Yılını Kutluyor: Havacılıkta Yeni Başarılar ve Sosyal Sorumluluk

TEI, 40. Yılını Kutluyor: Havacılıkta Yeni Başarılar ve Sosyal Sorumluluk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), kuruluşunun 40. yılını çeşitli etkinliklerle kutlarken, havacılık motorlarındaki liderliğini ve sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. 40 yıldır Türkiye'ye katkıda bulunan TEI, sağlık alanında da yeni doğanlara 'sevgi bohçaları' ulaştırıyor.

TUSAŞ Motor Sanayii ( Teı ), Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi olarak kuruluşunun 40'ıncı yılında göklere imzasını atıyor.

Kurulduğu 1985 yılından bugüne Türkiye havacılık tarihine pek çok ilki ve rekoru kazandıran TEI, küresel havacılığın kritik parça üretim üssü ve dünya havacılığının bakım, onarım, revizyon merkezi olmaya devam ediyor. Dünyanın en çok tercih edilen havacılık motorlarına ürettiği parçalar, küresel havacılığa sunduğu bakım hizmetleri ve Türkiye'nin milli havacılık platformlarını göklerle buluşturan motorları ile TEI, 40'ıncı kuruluş yılını kutluyor. 40 yıllık deneyimiyle yeni rekorlar ve yeni başarılar için çalışan Gücün Kaynağı TEI, yüksek teknoloji ürünleriyle ülke ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürüyor. Kutlamalar kapsamında hafta boyunca farklı etkinlikler düzenlenirken 2024 yılının değerlendirildiği Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı da gerçekleştirildi. Sosyal sorumluluk alanında her yıl dönümünde gelenekselleşen 'sevgi bohçası' etkinliğiyle TEI, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini açan bebeklere ve annelerine 40'ıncı yıla özel 40 adet sevgi bohçasını ulaştırdı. Sevgi bohçaları yeni doğan bebeklerin ve annelerinin öncelikli olarak hijyen, giyim eşyası gibi temel ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Canlı yayında isyan etti
img

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
img

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Hakkımı yediler, haram olsun'

"Hakkımı yediler, haram olsun"
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor

Dünkü maçta kabusu yaşadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.