Tayland Başbakanı parlamentoyu feshetti, erken seçim süreci başladı

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklar ve devam eden askeri krizin ardından parlamentoyu feshederek erken seçim sürecini başlattı.

Tayland hükümeti tarafından sabah saatlerinde yapılan resmi açıklamada, Başbakan Anutin Charnvirakul'un dün Temsilciler Meclisi'nin feshine yönelik kararname taslağını Kral Maha Vajiralongkorn'un onayına sunduğu ve kararnamenin aynı gün kral tarafından onaylandığı bildirildi. Kraliyet kararnamesinde, Eylül 2025'te kurulan ve Anutin Charnvirakul'un Başbakan ve İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı azınlık koalisyon hükümetinin parlamentoda çoğunluğa sahip olmadığı, ülkenin ekonomik ve siyasi belirsizliklerle mücadele ettiği, ABD ile yaşanan ticari sürtüşmeler, Tayland-Kamboçya sınırındaki çatışmalar ve uluslararası alandaki baskılar nedeniyle hükümet istikrarının zayıfladığı ifade edildi. Fesih kararının ardından Bangkok yönetimi "geçici hükümet" statüsüne geçerken, erken seçimlerin Tayland yasaları gereği Ocak-Şubat döneminde belirlenecek bir tarihte yapılacağı duyuruldu.

"Gücü halka iade ediyorum"

Başbakan Charnvirakul, ülkede artan siyasi ve askeri gerilimin ardından dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gücü halka iade ediyorum" ifadelerini kullandı. Son 3 yıldaki dördüncü başbakan olan Charnvirakul, görev süresi boyunca yaşanan siyasi belirsizlik, artan borçlanma, ABD tarifeleri karşısındaki pasif tutum ve sınır çatışmalarına yönelik politikaları nedeniyle muhalefetin yoğun eleştirilerine hedef olmuştu.

Parlamentonun feshi, Tayland'ın Kamboçya sınırında 4 gündür süren ve 22 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların devam ettiği bir dönemde yaşandı. Tayland Başbakanı, dün yaptığı açıklamada parlamentonun feshedilmesinin sınır hattındaki askeri operasyonları etkilemeyeceğini belirtti.

Son üç yılda dört başbakan görev yaptı

Tayland'da son yıllarda çözülemeyen siyasi istikrarsızlık, başbakanlık koltuğunun sık sık el değiştirmesine yol açtı.

2014 yılındaki askeri darbe sonrası başbakanlık görevini uzun süre sürdüren Prayut Chan-o-cha, 2023 genel seçimlerinin ardından koltuğunu Srettha Thavisin'e devretmişti. Thavisin ise yaklaşık 7 ay sonra Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden ayrılmıştı. Bu dönemin ardından, eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın kızı Paetongtarn Shinawatra kısa süreli olarak başbakanlık görevine getirilmişti. Ancak Paetongtarn, Mayıs ayında sınır hattındaki çatışmalar sürerken Kamboçya lideri Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin basına sızması sonrası hem koalisyon ortaklarının hem de muhalefetin tepkisiyle görevden uzaklaştırılmıştı.

Paetongtarn'ın ayrılığının ardından yapılan koalisyon görüşmeleri sonucunda ikinci parti lideri Anutin Charnvirakul, Eylül 2025'te parlamento oylamasıyla başbakanlık koltuğuna oturmuştu. - BANGKOK