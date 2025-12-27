Kütahya'da mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sabaha karşı etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürürken vatandaşlar ve esnaf tarafından sevinçle karşılandı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, semt pazarındaki pazarcı esnafı kurdukları sobaların üzerinde kestane pişirerek karın tadını çıkardı.

Tavşanlı genelinde beklenen kar yağışı yılın son günlerinde yüzünü gösterdi. Sabaha karşı başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar yağışı, hem yılın son karı hem de kış mevsiminin ilk ciddi yağışı olarak kayıtlara geçti. İlçe merkezinde kartpostallık görüntüler oluşurken, yüksek kesimlerde kar birikintileri gözlemlendi.

Havanın soğuması ve karın yağmasıyla birlikte semt pazarlarında renkli görüntüler oluştu. Tezgahlarının başında üşüyen pazarcı esnafı, çareyi soba kurmakta buldu. Pazar yerinde kurulan sobaların üzerinde pişirilen kestaneler hem esnafın hem de alışverişe gelen vatandaşların içini ısıttı. Karın bereket getirdiğini belirten esnaflar, soğuk havaya rağmen çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Kar yağışının başlaması ve yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki gıda piyasasında da hareketlilik yaşandı. Tavuk ve kümes hayvanı ürünleri satışı yapan esnaflar, karın yağmasıyla birlikte hindi satışlarında kısmen bir artış yaşandığını dile getirdi. Esnaflar, kış mevsiminin kendini hissettirmesinin talepleri olumlu yönde etkilediğini belirtti. - KÜTAHYA