Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil

Sırrı Süreyya Önder için bekleyiş sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler

Tavşanlı'da At Biniciliği ve Safari Turlarıyla Doğayla Bütünleşen Bir Tecrübe

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki at çiftliği, aileler için at binme ve safari turlarıyla dolu eğlenceli bir deneyim sunuyor. Ziyaretçiler, doğal güzellikler içinde güvenle atlara binebilirken, bu tesis bölgeye önemli bir değer katıyor.

Tavşanlı'da at biniciliği ve safari turları için gözde bir mekan

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hizmet veren at çiftliği, her yaştan vatandaşın ilgi odağı haline geldi. Doğal güzellikler içerisinde kurulu çiftlik, ziyaretçilerine ata binme keyfi yaşatıyor.

Ailesiyle birlikte çiftliği ziyaret eden Kürşat Öztaş, tesis hakkında, "İlçemize renk katan, heyecan katan gerçekten çok güzel bir tesis. Çok güzel bir çiftlik. Hafta sonunuzu çocuklarınızla birlikte, ailenizle birlikte geçirmek için gerçekten her detayıyla düşünülmüş, Tavşanlı'ya değer katmış bir çiftlik. Burada çocuklarımız ile güvenli bir şekilde atlara bindik. Gerçekten eğlenceli, heyecan verici ve güzel vakit geçirici bir ortam. Tavşanlı'da böyle bir eksiği kapatma konusunda gerçekten bu eksikliği doldurmuş durumda. Ayrıca kendi kültürümüze de uygun. Biliyorsunuz biz Türk Milleti olarak tarihten beri ata binmeye düşkün bir milletiz. Tüm halkımızı burayı görmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

At çiftliği çalışanı Eren Uzun ise çiftlik hakkında bilgi vererek, "Hem seyis, hem jokeylik, hem de antrenörlük yapıyorum. Yaklaşık 9 yıldan bu yana bu işin içindeyim. Elimizden geldiği kadarıyla zevkle, aşkla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Çiftliğimizde eğitimlerimiz var. Binicilik eğitimleri profesyonel şekilde yapılıyor. Safari turlarımız var, sonrasında midillilerimiz var. Ailelerimiz ve çocuklarımız için de burayı tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.