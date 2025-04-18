Tavşanlı'da At Biniciliği ve Safari Turlarıyla Doğayla Bütünleşen Bir Tecrübe

Tavşanlı'da at biniciliği ve safari turları için gözde bir mekan

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hizmet veren at çiftliği, her yaştan vatandaşın ilgi odağı haline geldi. Doğal güzellikler içerisinde kurulu çiftlik, ziyaretçilerine ata binme keyfi yaşatıyor.

Ailesiyle birlikte çiftliği ziyaret eden Kürşat Öztaş, tesis hakkında, "İlçemize renk katan, heyecan katan gerçekten çok güzel bir tesis. Çok güzel bir çiftlik. Hafta sonunuzu çocuklarınızla birlikte, ailenizle birlikte geçirmek için gerçekten her detayıyla düşünülmüş, Tavşanlı'ya değer katmış bir çiftlik. Burada çocuklarımız ile güvenli bir şekilde atlara bindik. Gerçekten eğlenceli, heyecan verici ve güzel vakit geçirici bir ortam. Tavşanlı'da böyle bir eksiği kapatma konusunda gerçekten bu eksikliği doldurmuş durumda. Ayrıca kendi kültürümüze de uygun. Biliyorsunuz biz Türk Milleti olarak tarihten beri ata binmeye düşkün bir milletiz. Tüm halkımızı burayı görmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

At çiftliği çalışanı Eren Uzun ise çiftlik hakkında bilgi vererek, "Hem seyis, hem jokeylik, hem de antrenörlük yapıyorum. Yaklaşık 9 yıldan bu yana bu işin içindeyim. Elimizden geldiği kadarıyla zevkle, aşkla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Çiftliğimizde eğitimlerimiz var. Binicilik eğitimleri profesyonel şekilde yapılıyor. Safari turlarımız var, sonrasında midillilerimiz var. Ailelerimiz ve çocuklarımız için de burayı tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.