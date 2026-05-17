TAV'dan Almatı Havalimanı için işbirliği protokolü

TAV Havalimanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in daveti üzerine gerçekleştirdiği Astana ziyareti kapsamında, Almatı Havalimanı'nı geliştirmek üzere bir işbirliği protokolü imzaladı.

TAV Havalimanları ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Almatı Havalimanı'nın geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tokayev'in huzurunda düzenlenen törende, protokolü TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan'la Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev imzaladı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan "Almatı, Asya'dan Avrupa ve Afrika'ya uzanan modern İpek Yolu'nun ve ülkemiz için de büyük öneme sahip olan Orta Koridor'un önemli duraklarından biri olarak gerek yolcu trafiğinde gerek kargoda büyümeye devam ediyor. Almatı Havalimanı'nda yolcu deneyimini ve operasyonel verimliliği geliştirmek için kapsamlı bir yatırım programı sürdürüyoruz. Bugün sekiz ülkede 15 havalimanından oluşan portföyümüzle, yer aldığımız her coğrafyada Türkiye'nin havalimanı işletmeciliği alanındaki birikimini ve uzmanlığını temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bu kapsamda tarihi ve kültürel olarak güçlü bağlarımız bulunan Kazakistan'la ikili ilişkilere katkı sağlamaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz" dedi.

TAV Havalimanları, Almatı Havalimanı'nı 2021'de işletmeye başladı. Yeni dış hatlar ve VIP terminallerini kapsayan 257 milyon avroluk ilk yatırım programını 2024'te tamamladı.

2025-2027 dönemini kapsayan ve toplam 315 milyon avro tutarındaki ikinci faz yatırım programı ise halen devam ediyor. TAV Havalimanları'nın Almatı Havalimanı'nda bugüne kadar gerçekleştirdiği ve devam eden yatırımların toplamı 572 milyon avroya ulaşıyor.

TAV Havalimanları devraldığında 6 milyon yolcusu bulunan havalimanı 2025'te 11,9 milyon yolcuya hizmet verdi. Almatı, aynı yıl yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen Skytrax ödüllerinde "Dünyanın En İyi 100 Havalimanı" arasına girdi.

Kazakistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu Air Astana'nın merkezi olan Almatı Havalimanı'ndan 2025 sonu itibariyle 42 havayolu 30 ülkedeki 86 destinasyona uçuş düzenliyor. Air Astana İstanbul, Antalya ve Bodrum'a uçarken Türk Hava Yolları Almatı'ya kargo uçuşlarıyla birlikte haftada yaklaşık 50 sefer düzenliyor. Pegasus'un Almatı ile İstanbul ve Antalya arasında direkt uçuşları bulunuyor. Air Astana'nın düşük maliyetli havayolu FlyArystan da geçtiğimiz günlerde Almatı ve Gazipaşa-Alanya arasında direkt uçuşlara başladı. - İSTANBUL

