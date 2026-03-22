TOKİ konutları Tarsus'ta yükselmeye başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde TOKİ tarafından 397 konut, 1 cami ve ticaret merkezi inşa edilecek. Proje çevre düzenlemesi ile birlikte toplam 500 günde tamamlanacak.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan konut projesinde çalışmalar başladı. Kaleburcu Mahallesi'nde hayata geçirilen proje kapsamında 397 konut, 1 cami ve 3 dükkanlı ticaret merkezi inşa edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje, bölgedeki konut ihtiyacına önemli katkı sunacak. Proje içerisinde altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının da yer aldığı bildirildi.

İhalenin 11 Ağustos 2025 tarihinde yapıldığı, sözleşmenin ise 3 Aralık 2025 tarihinde imzalandığı öğrenildi. Projenin 500 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı ve teslim tarihinin 25 Nisan 2027 olduğu belirtildi.

Toplam ihale bedelinin 828 milyon 333 bin TL olduğu projede, çalışmaların başlamasıyla birlikte TOKİ konutlarının Tarsus'ta yükselmeye başladığı görüldü. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem yeni yaşam alanları oluşturulacak hem de bölgenin sosyal ve ticari yapısına katkı sağlanacağı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
