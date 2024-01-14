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Tarsus Belediyesi Kadrolu İşçilerine Yüzde 100 Zam Yapıldı

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Tarsus Belediyesi'ndeki kadrolu işçiler için 2024 yılı toplu sözleşme görüşmeleri rekor bir zamla tamamlandı. Kadrolu işçi maaşlarında yüzde 100 artış yapılan sözleşme, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ile DİSK/ Genel İş Sendikası tarafından imzalandı.

Tarsus Belediyesi'ndeki kadrolu işçiler için 2024 yılı toplu sözleşme görüşmeleri rekor bir zamla tamamlandı. Kadrolu işçi maaşlarında yüzde 100 artış yapılan sözleşme, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ile DİSK/ Genel İş Sendikası tarafından imzalandı.

Tarsus Belediyesi yönetimi ile DİSK/ Genel-İş Sendikası arasında kadrolu işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri rekor bir zam kararıyla tamamlandı. Atılan imza ile kadrolu işçinin 2024 yılında alacağı ücrette yüzde 100 zam ile önemli oranda iyileştirme sağlandı.

Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan da imzaladıkları yeni toplu sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti. Belediyecilik hizmetlerinde bir başarıya imza attıklarını dile getiren Başkan Bozdoğan "Bunu tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Gece gündüz kışın soğukta yazın sıcakta fedakarca çalışıyorsa biz bu hakkı teslim etmeliyiz. DİSK/ Genel İş Sendikası ile belediyemiz arasında 4857 sayılı kanuna tabii kadrolu işçilerimizin toplu iş sözleşmesi yüzde 100 artış yapılarak yenilenmiştir. Artan enflasyon ve ekonomik krizde tüm işçilerimizin yanı başındayız. Tüm kadrolu işçi personellerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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