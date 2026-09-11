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Tarlada bedava karpuz

Tarlada bedava karpuz
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Eskişehir’de üreticinin binbir emekle 250 dönümlük alana ektiği karpuzlar, ürünlerin para etmemesi ve komisyoncuların geri dönüş yapmaması nedeniyle tarlada kaldı.

Eskişehir'de üreticinin binbir emekle 250 dönümlük alana ektiği karpuzlar, ürünlerin para etmemesi ve komisyoncuların geri dönüş yapmaması nedeniyle tarlada kaldı. Tarlanın ve üreticinin durumunu anlatan tarla sahibinin yakını Doğan Karahan, pazarda kilosu 10-15 liradan satılan karpuzun tarlada çürümeye yüz tuttuğunu belirterek, "Gelsinler bedava alsınlar, hiç olmazsa ölmüşlerimize bir dua okurlar" dedi.

Girdi maliyetleri ve piyasadaki durgunluk karpuz üreticisini mağdur etti. Üreticinin geçimini sağlamak amacıyla geniş bir alana ektiği karpuzlar, yüksek verime rağmen alıcı bulamadı. Komisyona gönderilen mahsullerden de beklenen kazanç elde edilemeyince toplama maliyetini dahi karşılayamayan üretici, yaklaşık 2 bin 500 ton karpuzu tarlada bıraktı. Ürünlerin ziyan olmaması için eşe dosta haber verildiğini aktaran tarla sahibinin yakını Doğan Karahan, dileyen vatandaşların gelip ücretsiz şekilde karpuz toplayabileceğini söyledi.

"İçler acısı bir durum var"

Üreticinin yaşadığı zorlu süreci ve tarladaki durumu anlatan Doğan Karahan, "Ekmek davasına, 'kazanırım' diyerek ekildi. Şimdi rezil olundu. Para etmedi; komisyona gönderildi, yine olmadı. 250 dönüm bu tarla, karpuz olduğu gibi kaldı. Sadece 7-8 araba sardı veya sarmadı, halimiz bu. Eş, dost, işçiler herkes birbirine söylüyor; 'Gidin, karpuz alın' diye. Komşu tarlalarda da bu şekilde karpuzunu bırakanlar var. Pazarda, markette 10-15 lira. Buraya gelsinler, bedava alsınlar. Hiç olmazsa ölmüşlerimizin ruhuna bir dua ederler, okurlar. Mal toplanamadı. Güzel bir verim var ama ne yazık ki kaderi kötü. Piyasa yok ki; komisyona gönderiyorsun, 'kazandım' derse para gönderecek, 'kazanmadım' derse bitti. O da yok, içler acısı bir durum var" dedi.

"Yaklaşık 2 bin 500 ton karpuz şu anda tarlada çürüyor"

Tarladaki ürünlerin çürümeye başladığını ve artık sağlam olanları seçmekte dahi zorlandıklarını dile getiren Karahan, "250 dönüm yer burası. Dönümde 10 ton vermiş olsa yaklaşık 2 bin 500 ton yapar. 2 bin 500 ton karpuz şu anda burada çürüyor. Gelen eşe dosta, komşulara bu şekilde veriyoruz. Toplanma vakti bitti artık, zaten seçiyoruz. Şuradan başladım, 20-30 tane karpuzu çürük diye kenara attım. Çoğu çürük zaten" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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