Zmo Samsun Şube Başkanı Havva Yurduseven Bayzat: "2000'li Yıllarda 402 Bin Hektar Olan Tarım Arazileri 2024 İtibarıyla 380 Bin Hektara Geriledi"

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – ZMO Samsun Şube Başkanı Havva Yurduseven Bayzat, tarımsal eğitimin 180. yılında yaptığı açıklamada Cumhuriyet'in tarım politikalarından uzaklaşıldığını, tarım arazilerinin imara açıldığını ve gıda egemenliğinin tehdit altında olduğunu söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şubesi, tarımsal eğitim ve öğretimin 180. yılı nedeniyle Onur Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

ZMO Samsun Şube Başkanı Havva Yurduseven Bayzat, açıklamasında tarımsal eğitimin ve ziraat mühendisliğinin Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, Atatürk'ün tarım, köylü ve üretime verdiği önemin bu anlayışın temelini oluşturduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1927'de ilk tarım sayımının yapıldığını, kooperatifçiliğin güçlendirildiğini, 1929'da Tarım Kredi Kooperatifleri'nin, 1935'te Tarım Satış Kooperatifleri Yasası'nın çıkarıldığını, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kurulduğunu ve buğday ithalatının durdurulduğunu hatırlatan Bayzat, ziraat okulları, Yüksek Ziraat Enstitüsü, tohum ıslah istasyonları ve devlet sermayeli çiftliklerle üreticinin desteklendiğini ifade etti.

Bayzat, güçlü tarım politikasının ilerleyen yıllarda terk edildiğini ve Türk tarımının durgunluk ve dışa bağımlılık sürecine sürüklendiğini belirterek, Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli tarımdır" ve "Ülkenin gerçek sahibi köylüdür" sözlerinin bugün de geçerliliğini koruduğunu vurguladı. Ziraat Mühendisleri Odası'nın emeğin gücünü, toplumsal barışı ve kamusal yararı savunan bir meslek örgütü olduğunu ifade eden Bayzat, tarımsal üretimde yaşanan sorunların gıda güvencesi ve gıda güvenliği açısından toplumsal yaşamı derinden etkilediğini söyledi. Bayzat, 1980'li yıllardan itibaren uygulanan neoliberal politikalarla kırsaldan kentlere yoğun göç yaşandığını, köylerin boşaldığını, kırsal nüfusun yaş ortalamasının 60'a yaklaştığını ve genç nüfusun üretimden koparıldığını dile getirdi.

Bayzat, 2024 verilerine göre il genelinde 378 bin hektar tarım arazisinin yalnızca 161 bin hektarının sulanabilir olduğunu, sulamaya açılan alanların ise bunun yalnızca yüzde 31'ine karşılık geldiğini açıkladı. Bayzat, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'na rağmen Samsun'da tarım arazilerinin imara açıldığını ve tarım alanlarının giderek daraldığını belirterek, 2000'li yıllarda 402 bin hektar olan tarım arazilerinin 2024 itibarıyla 380 bin hektara gerilediğini söyledi.