Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, veda etti

Görev süresi dolan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla basını ile bir araya geldiği kahvaltıda veda konuşması yaptı, kimseye kırgın olmadığını belirtti.

İl Müdürü Saylak, "Bakanımız böyle takdir etmişler. Boynumuz kıldan incedir. Yeni gelen müdür arkadaşımıza yarın görevi devredeceğiz. 2019'da atandığım günden bu yana pandemiyi birlikte yaşadık. 2021 yangınlarını, 6 Şubat depremini hep birlikte yaşadık. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan sorunları birlikte yaşadık. Bölgesel savaşların yansıttığı sorunları birlikte yaşadık. Fakat üreticimiz hiçbir zaman çizmelerini çıkarmadı, topraklarını terk etmediler. Bu topraklarda doğmuş olmam, bir çiftçi aileden gelmiş olmam benim motivasyon ve sorumluluğumu artırdı. Zor geçen 5 yılda bu görevi ekip arkadaşlarımızla onurlu bir şekilde yaptık. Yardımımı istedikleri her dönemde Muğla tarımı için hizmet etmeye hazır olduğumu söylemek istiyorum. Başka Muğla yok" dedi.

"Geleceğimize dokunan çalışmalar yaptık"

Saylak konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yaptığım beş yıl boyunca, bu güzel memleketin bereketli topraklarına hizmet etmek benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olmuştur. Görev süremiz boyunca hayata geçirdiğimiz projelerle, yalnızca rakamlarla ifade edilemeyecek, insanımıza, toprağımıza ve geleceğimize dokunan çalışmalara imza attık. Bu süreçte Muğla'yı tarım ve hayvancılıkta ülkemizin lider illerinden biri haline getirmek için azimle çalıştık. Tarımın her alanında, "Nasıl daha iyisini yaparız? Üreticimize nasıl daha fazla kazandırabiliriz?" sorularını hep ön planda tuttuk. ve bugün, bu sorulara birlikte çalışarak verdiğimiz cevapların meyvelerini görmek bizler için en büyük mutluluk olmuştur"

"Önceliğimiz Muğla'nın tarımsal potansiyelini artırmak oldu"

"Görev sürem boyunca en önemli önceliğimiz, Muğla'nın tarımsal potansiyelini daha da ileri taşıyacak projelere odaklanmak oldu" diyen Saylak, "19 milyon TL'lik yatırım ile inşa ettiğimiz, 130 hizmet odalı ve 170 kişilik konferans salonu bulunan modern hizmet binamızla Muğla tarımını geleceğe hazırladık. Çevre dostu projelerimiz kapsamında 6,87 milyon TL'lik güneş enerjisi sistemi kurarak sürdürülebilir enerji üretimini başlattık. Muğla Çileği Projesi ile 1.743 dekar çilek üretim alanı oluşturduk ve 426'sı kadın olmak üzere 1.444 kişiye istihdam sağladık. Zeytinin Zeytinyağına Kaliteli ve Kayıpsız Yolculuğu Projesi ile Muğla zeytinyağını uluslararası alanda bir marka haline getirdik. Hastalıktan Ari İşletme Projesi ile Türkiye birinciliği elde ederek ari işletme sayımızı 141'e çıkardık. Bu dönemde Muğla, bitkisel ve hayvansal üretimde önemli başarılar elde etmiştir. Börülcede Türkiye 1.'si, yağlık zeytinde 2.'si, sofralık domateste 3.'sü olduk. Örtü altı tarımda 503 bin ton üretim gerçekleştirdik. Türkiye'nin çam balı ve deniz kültür balıkçılığı üretiminde liderliğini sürdürerek, 2023 yılında 805 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Hakkınızı helal edin"

Müdür Saylak, konuşmasının son bölümünde ise "Bugün, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevimden ayrılırken, makamların gelip geçici olduğunu ama bu topraklara hizmet etmenin bir sevda olduğunu ifade etmek istiyorum. Benim memleketim Muğla, benim köklerim Milas'ın bereketli topraklarında filizlenmiştir. Bir çiftçi çocuğu olarak, alın terinin değerini bilen biri olarak, her zaman bu toprakların ve insanımızın yanında olmaya devam edeceğim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, "Biz milletimize efendi değil, hizmetkar olmaya geldik" Bugün bu düsturla görevimi tamamlamış olmanın huzurunu yaşıyorum. Ancak bu bir veda değil, yeni bir başlangıçtır. Makamda olmasam da, Muğla'ya olan sevdamla, bu güzel şehrin kalkınması için çalışmayı sürdüreceğim. Tüm bu başarıların, ekiplerimizin özverisi, üreticilerimizin alın teri ve devletimizin desteğiyle gerçekleştiğini vurgulamak isterim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, birlikte görev yapma şansına eriştiğim Tarım ve Orman Bakanlarımıza, bakan yardımcılarına, ilimiz milletvekillerine, bürokratlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hizmette durmak yok, yola devam" açıklamasında bulundu. - MUĞLA