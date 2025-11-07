Haberler

Tarım Ürünlerinde Kayıt Dışılığı ve Desteklemeler İçin Kritik Uyarılar

Güncelleme:
Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya, tarım ürünlerinde kayıt dışılığın arttığını ve desteklemelerden yeterince faydalanmadıklarını belirterek, ürün konseylerinin işlevsiz kaldığını vurguladı. Ayrıca, Tarım Kanunu'ndaki destek oranlarının tam olarak ödenmesi gerektiğini ifade etti.

(AYDIN) - Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya, ürün konseylerinin işlevsiz kaldığını ifade ederek, "Konseyler ve tüm tarım örgütleri yeniden gözden geçirilmeli. Her ürünün ithalatı da yapılır, ihracatı da yapılır. Yapılırken planlı üretimle beraber planlı satış, planlı alış olmalı" dedi.

Başkaya, yaptığı açıklamada, tarım ürünlerinde kayıt dışılığın had safhada olduğunu, üreticinin desteklemelerden yeterince faydalanamadığını söyledi.

Başkaya, şunları kaydetti:

"Üretici bir birliğe veya kooperatife üye olursa, TARSİM'ini yaptırırsa desteklemeler farklı oluyor veya desteklemeler veriliyor. TARSİM'den dolayı artık yavaş yavaş üreticiler birliklerden veyahut da kooperatiflerden ayrılmaya başladılar, desteklemeden vazgeçtiler. Desteklemeler yüksek olursa, üretici sattığı ürünün belgesini almakta hevesli olacaktır ve ürün kayıt altına girecektir. Bütün üretilen tarım ürünlerinde yüksek ve çiftçiyi zarar ettirmeyecek miktarda desteklemeler açıklanmalı. Bu desteklemelerle beraber çiftçi sattığı ürünün belgesini alacaktır ve tarım kayıt altına geçecektir. Kayıt altına geçtiği takdirde de raftaki fiyatları, kar marjları da belirlenirse, takip etmek bakanlık için veyahut da mali yönden daha faydalı, kolay olacaktır diye düşünüyorum."

"Tarım Kanunu'nda belirlenen yüzde 1'lik desteğin tamamı ödenmeli"

Başkaya, 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu'ndaki "Gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'i Türk çiftçisine destek olarak verilir" ibaresine dikkati çekerek, "Yaklaşık 20 yıldır hiçbir zaman yüzde 1'lik destek Türk çiftçisine verilmedi. Ancak yüzde 0,50, yüzde 0,40, yüzde 0,60... Tarım Kanunu'nda belirlenen yüzde 1 desteğin tamamı ödenmeli" dedi.

Ürün konseylerinin işlevsiz kaldığını söyleyen Başkaya, üretim ve ticarette planlamanın önemine dikkati çekti ve şunları söyledi:

"Ürün konseyleri kuruldu. Teknik elemanlardan, hocalardan, sanayiciden, üreticiden olmak üzere Pamuk Konseyi, Süt Konseyi, Et Konseyi vesaire. Bu konseylerin hiçbir işlevleri yok. Konseyler ve tüm tarım örgütleri yeniden gözden geçirilmeli. Her ürünün ithalatı da yapılır, ihracatı da yapılır. Yapılırken planlı üretimle beraber planlı satış, planlı alış olmalı."

"Hayvanları etçi ırklarla tohumlayarak et açığı kapatılır"

Hayvancılıkta et açığının kapatılması için çözüm önerilerini de paylaşan Başkaya, "Hayvan ithalatı yapılıyor. Elimizde çiftliklerde, köylünün elinde yaşlı hayvanlarımız var. Yaşlı hayvanlarımızın hepsine son tohumlamayı yaparken etçi ırk hayvanlarla tohumlayalım ve doğacak olan melez buzağılar etçi ırk olarak doğacaktır. Elimizdeki hayvanları etçi ırklarla tohumlayarak et açığının da kapatılacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
