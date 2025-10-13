Haberler

Tarım Sayımı İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Tarım Sayımı İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çine ve Karpuzlu mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen toplantıda, tarımsal verilerin güncellenmesi ve resen kayıtlı arazilerin tespiti sürecine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Çine ve Karpuzlu mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, tarımsal verilerin güncellenmesi ve resen kayıtlı arazilerin tespiti sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Sayımı kapsamında resen kayıtlı arazilerin tespitine yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çine ve Karpuzlu mahalle muhtarları katılırken, toplantı öncesinde Çine Kaymakamı Ali Erdoğan ziyaret edilerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ardından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıda, tarımsal verilerin güncellenmesi süreci ile sahada yapılacak tespit çalışmaları hakkında muhtarlara ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Tarım sayımının, bölgedeki üretim potansiyelinin doğru değerlendirilmesi ve tarımsal planlamanın daha sağlıklı yapılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Tarım Sayımı kapsamında Resen Kayıtlı Arazilerin Tespitine Yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında, Çine ve Karpuzlu Mahalle Muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, tarımsal verilerin güncellenmesi ve sahada yürütülecek çalışmalar hakkında muhtarlara detaylı bilgiler aktarıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Trump İsrail'de! Netanyahu bizzat karşıladı, işte ilk sözleri

Trump uçaktan iner inmez bu cümleyi sarf etti! Kritik Gazze mesajı
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Hasan Arda Kaşıkçı dünyaevine girdi! Paylaşılan bu fotoğrafa tepki yağıyor

Bu fotoğrafa tepki yağıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde yeni iddia: Kobra Murat o geceyi adım adım anlattı

Güllü'nün ölümünde yeni iddia: O geceyi adım adım anlattı
Hasan Arda Kaşıkçı dünyaevine girdi! Paylaşılan bu fotoğrafa tepki yağıyor

Bu fotoğrafa tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.