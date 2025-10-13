Tarım Sayımı İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Çine ve Karpuzlu mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, tarımsal verilerin güncellenmesi ve resen kayıtlı arazilerin tespiti sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Sayımı kapsamında resen kayıtlı arazilerin tespitine yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çine ve Karpuzlu mahalle muhtarları katılırken, toplantı öncesinde Çine Kaymakamı Ali Erdoğan ziyaret edilerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ardından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıda, tarımsal verilerin güncellenmesi süreci ile sahada yapılacak tespit çalışmaları hakkında muhtarlara ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Tarım sayımının, bölgedeki üretim potansiyelinin doğru değerlendirilmesi ve tarımsal planlamanın daha sağlıklı yapılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Tarım Sayımı kapsamında Resen Kayıtlı Arazilerin Tespitine Yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında, Çine ve Karpuzlu Mahalle Muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, tarımsal verilerin güncellenmesi ve sahada yürütülecek çalışmalar hakkında muhtarlara detaylı bilgiler aktarıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN