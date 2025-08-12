Tarım Kredi'den Erzincan Tesisinin Kapanacağına İlişkin Açıklama

Tarım Kredi'den Erzincan Tesisinin Kapanacağına İlişkin Açıklama
Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş., Erzincan Refahiye'deki bal dolum ve işleme tesisinin kapanacağına dair iddiaları yalanladı ve tesisin üretim faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş.'ye bağlı Erzincan Refahiye'deki bal dolum ve işleme tesisinin kapanma aşamasına geldiği ve 1500 metrekare kapalı alanda, aylık 20 ton bal paketleme kapasitesine sahip olan tesisin yıllar içinde çalışan sayısının 20'den 3'e kadar düşerek atıl hale geldiği iddialarına Tarım Kredi'den açıklama geldi.

Konuya ilişkin Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş.'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş. olarak Erzincan Refahiye'de faaliyet gösteren Refahiye Bal Dolum ve İşleme Tesisimiz, mevsimsel takvime uygun olarak Refahiye bölgemizden de temin edilen ballarla üretim faaliyetlerine aralıksız şekilde devam etmektedir. Tesisimiz, bölge arıcılarından sağlanan doğal petek balları işleyerek, yüksek kalite standartlarında paketlemekte ve tüketicilerimize ulaştırmaktadır. Üretim süreçlerinde herhangi bir aksama ya da duraksama söz konusu değildir. Tesisimizin kapanacağı yönündeki söylentiler asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş. olarak, yerel üreticilerimizin emeğine değer katmaya ve ülkemize kaliteli ürünler kazandırmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
